Kasatkina : « Au tennis, il y a des semaines où vous arrivez sur un tournoi, et personne ne peut vous battre, et d’autres où vous pensez être en bonne forme alors que vous perdez au premier tour »

Lauréate de son cinquième titre en carrière, la semaine dernière à San José, après un parcours assez phéno­ménal où elle a notam­ment éliminé Sabalenka, Rybakina et Badosa, Daria Kasatkina s’est confiée au site de la WTA.

Questionnée sur ses chances lors du prochain US Open, la Russe veut garder les pieds sur terre étant donné l’exi­gence qu’im­pose ce sport semaine après semaine.

« Au tennis, il y a des semaines où vous arrivez sur un tournoi, et personne ne peut vous battre, et d’autres où vous pensez être en bonne forme alors que vous perdez au premier tour. Je ne sais pas comment les choses vont se passer à l’US Open, je ferai de mon mieux, cette semaine je ne m’at­ten­dais pas à gagner et regardez ce qui s’est passé. Pour l’ins­tant, menta­le­ment, je suis déjà concen­trée sur le WTA 1000 de Toronto et le match contre Andreescu, ici le travail ne s’ar­rête jamais. »