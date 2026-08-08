Alex Eala s’affirme de plus en plus comme l’une des nouvelles stars montantes de la WTA. Après sa belle performance à Washington, la jeune Philippine enchaîne à Toronto, où elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale.
Dans un stade entièrement acquis à sa cause, Eala a toutefois dû batailler pendant trois sets face à Caty McNally. Une rencontre marquée par une petite frayeur dans la deuxième manche, lorsque sa cheville a tourné, inquiétant forcément ses nombreux supporters.
Après sa victoire, la Philippine est revenue sur cet incident en conférence de presse et s’est montrée rassurante : tous les voyants sont au vert et sa cheville ne semble souffrir d’aucun problème sérieux.
« Je me suis tordu la cheville dans le deuxième set. J’ai frappé un coup droit et je suis mal retombée. J’ai appelé le kiné. Je pense que j’étais un peu sonnée, je ne savais pas vraiment ce qui s’était passé parce que tout est allé très vite.Heureusement, ce n’était rien de grave. Mais aujourd’hui a été une journée très exigeante physiquement. J’ai déjà beaucoup de matchs dans les jambes, et cela présente des avantages comme des inconvénients.Je pense que cela fait aussi partie du processus d’apprentissage. Nous sommes des athlètes, donc ce genre d’exigence physique est une composante essentielle de notre métier.J’ai une excellente équipe qui va m’aider à récupérer, et je suis très optimiste pour la suite du tournoi » a déclaré la star Philipienne.
Publié le samedi 8 août 2026 à 13:13