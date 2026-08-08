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La nouvelle star du circuit féminin s’est fait peur durant son match : « Je me suis tordu la cheville dans le deuxième set. J’ai frappé un coup droit et je suis mal retombée »

Par
Antoine Touchard
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Alex Eala s’affirme de plus en plus comme l’une des nouvelles stars montantes de la WTA. Après sa belle perfor­mance à Washington, la jeune Philippine enchaîne à Toronto, où elle s’est quali­fiée pour les huitièmes de finale.

Dans un stade entiè­re­ment acquis à sa cause, Eala a toute­fois dû batailler pendant trois sets face à Caty McNally. Une rencontre marquée par une petite frayeur dans la deuxième manche, lorsque sa cheville a tourné, inquié­tant forcé­ment ses nombreux supporters.

Après sa victoire, la Philippine est revenue sur cet inci­dent en confé­rence de presse et s’est montrée rassu­rante : tous les voyants sont au vert et sa cheville ne semble souf­frir d’aucun problème sérieux.

« Je me suis tordu la cheville dans le deuxième set. J’ai frappé un coup droit et je suis mal retombée. J’ai appelé le kiné. Je pense que j’étais un peu sonnée, je ne savais pas vrai­ment ce qui s’était passé parce que tout est allé très vite.Heureusement, ce n’était rien de grave. Mais aujourd’hui a été une journée très exigeante physi­que­ment. J’ai déjà beau­coup de matchs dans les jambes, et cela présente des avan­tages comme des inconvénients.Je pense que cela fait aussi partie du processus d’apprentissage. Nous sommes des athlètes, donc ce genre d’exigence physique est une compo­sante essen­tielle de notre métier.J’ai une excel­lente équipe qui va m’aider à récu­pérer, et je suis très opti­miste pour la suite du tournoi » a déclaré la star Philipienne. 

Publié le samedi 8 août 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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