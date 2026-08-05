Alex Eala est, sans le moindre doute, l’une des plus grandes révélations de la saison sur le circuit WTA.
La jeune Philippine n’a cessé de franchir des paliers ces derniers mois, jusqu’à décrocher, la semaine dernière à Washington, le premier titre de sa carrière en dominant la numéro trois mondiale, Jessica Pegula, en finale.
Une ascension fulgurante qui suscite un véritable engouement. Véritable nouvelle coqueluche du tennis féminin, Eala attire désormais les foules, au point d’avoir un impact significatif sur la billetterie du tournoi de Toronto.
À quelques heures de son entrée en lice, la joueuse de 20 ans a toutefois assuré vouloir rester pleinement concentrée sur son objectif. Si son sacre à Washington a changé sa dimension, elle préfère désormais enchaîner les victoires et remettre les célébrations à plus tard.
« C’est une première pour moi, donc j’apprends à gérer ça. Mais je joue un autre match demain, donc toute mon attention sera tournée vers ça. J’ai une journée pour faire la transition. J’ai, je suppose, toute ma vie pour célébrer mon premier titre WTA » a déclaré Alex Eala.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 09:11