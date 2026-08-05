Alex Eala est, sans le moindre doute, l’une des plus grandes révé­la­tions de la saison sur le circuit WTA.

La jeune Philippine n’a cessé de fran­chir des paliers ces derniers mois, jusqu’à décro­cher, la semaine dernière à Washington, le premier titre de sa carrière en domi­nant la numéro trois mondiale, Jessica Pegula, en finale.

Une ascen­sion fulgu­rante qui suscite un véri­table engoue­ment. Véritable nouvelle coque­luche du tennis féminin, Eala attire désor­mais les foules, au point d’avoir un impact signi­fi­catif sur la billet­terie du tournoi de Toronto.

À quelques heures de son entrée en lice, la joueuse de 20 ans a toute­fois assuré vouloir rester plei­ne­ment concen­trée sur son objectif. Si son sacre à Washington a changé sa dimen­sion, elle préfère désor­mais enchaîner les victoires et remettre les célé­bra­tions à plus tard.

Asked Alex Eala her thoughts on achie­ving so many miles­tones this summer, inclu­ding her recent win in D.C.:



« This recent miles­tone in DC, my first cham­pion­ship, it’s been a crazy 24 hours. My mind’s just been going back and forth between focu­sing on the next match and, ‘Wow, did… pic.twitter.com/jnXva8GKHo — Christian’s Court (@christianscourt) August 4, 2026

« C’est une première pour moi, donc j’ap­prends à gérer ça. Mais je joue un autre match demain, donc toute mon atten­tion sera tournée vers ça. J’ai une journée pour faire la tran­si­tion. J’ai, je suppose, toute ma vie pour célé­brer mon premier titre WTA » a déclaré Alex Eala.