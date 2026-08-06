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Leylah Fernandez sur Alexandra Eala : « Elle dit qu’elle me consi­dère comme son amie mais je n’ai même pas son numéro »

Par
Thomas S
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Tennis : Australian Open 2025 - Melbourne

La bonne ambiance était au rendez‐vous en confé­rence de presse après la victoire de la locale, Leylah Fernandez, pour ses débuts sur le Masters 1000 de Toronto (6−2, 6–2 contre Zarazua). 

Glace à la main, la Canadienne a notam­ment répondu à une ques­tion sur son amitié avec la nouvelle star du circuit, la Philippine, Alexandra Eala, qui s’est elle aussi imposée lors de son entrée en lice, quelques jours seule­ment après son titre à Washington. 

Et si Leylah a confirmé les dires de sa collègue, elle a néan­moins avoué qu’elle n’avait même pas son numéro de télé­phone. Ce qui est assez bizarre pour des copines…

Question. Eala disait qu’elle te consi­dé­rait comme une amie. Comment cette rela­tion s’est-elle en quelque sorte déve­loppée ?
Leylah FERNANDEZ : Oui, c’est une amie. C’est une fille sympa. Malheureusement, je n’ai pas son numéro. C’est donc un peu bizarre. Mais je ne donne pas mon numéro à beau­coup de monde, notam­ment sur le circuit (…). J’espère qu’on aura l’op­por­tu­nité de parler en dehors des courts ici. 

Publié le jeudi 6 août 2026 à 17:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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