La bonne ambiance était au rendez‐vous en confé­rence de presse après la victoire de la locale, Leylah Fernandez, pour ses débuts sur le Masters 1000 de Toronto (6−2, 6–2 contre Zarazua).

Glace à la main, la Canadienne a notam­ment répondu à une ques­tion sur son amitié avec la nouvelle star du circuit, la Philippine, Alexandra Eala, qui s’est elle aussi imposée lors de son entrée en lice, quelques jours seule­ment après son titre à Washington.

Et si Leylah a confirmé les dires de sa collègue, elle a néan­moins avoué qu’elle n’avait même pas son numéro de télé­phone. Ce qui est assez bizarre pour des copines…

Leylah Fernandez on her friend­ship with Alex Eala



“Eala was saying she consi­ders you a friend. How has that rela­tion­ship sort of deve­loped ?



Leylah : Yeah, she’s a friend. I mean, she’s a nice girl. Unfortunately, I don’t have her number” 😭😭😭😭



(via Toronto Press) pic.twitter.com/OvNWThiUR2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 6, 2026

Question. Eala disait qu’elle te consi­dé­rait comme une amie. Comment cette rela­tion s’est-elle en quelque sorte déve­loppée ?

Leylah FERNANDEZ : Oui, c’est une amie. C’est une fille sympa. Malheureusement, je n’ai pas son numéro. C’est donc un peu bizarre. Mais je ne donne pas mon numéro à beau­coup de monde, notam­ment sur le circuit (…). J’espère qu’on aura l’op­por­tu­nité de parler en dehors des courts ici.