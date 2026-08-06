La bonne ambiance était au rendez‐vous en conférence de presse après la victoire de la locale, Leylah Fernandez, pour ses débuts sur le Masters 1000 de Toronto (6−2, 6–2 contre Zarazua).
Glace à la main, la Canadienne a notamment répondu à une question sur son amitié avec la nouvelle star du circuit, la Philippine, Alexandra Eala, qui s’est elle aussi imposée lors de son entrée en lice, quelques jours seulement après son titre à Washington.
Et si Leylah a confirmé les dires de sa collègue, elle a néanmoins avoué qu’elle n’avait même pas son numéro de téléphone. Ce qui est assez bizarre pour des copines…
Leylah Fernandez on her friendship with Alex Eala— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 6, 2026
“Eala was saying she considers you a friend. How has that relationship sort of developed ?
Leylah : Yeah, she’s a friend. I mean, she’s a nice girl. Unfortunately, I don’t have her number” 😭😭😭😭
(via Toronto Press) pic.twitter.com/OvNWThiUR2
Question. Eala disait qu’elle te considérait comme une amie. Comment cette relation s’est-elle en quelque sorte développée ?
Leylah FERNANDEZ : Oui, c’est une amie. C’est une fille sympa. Malheureusement, je n’ai pas son numéro. C’est donc un peu bizarre. Mais je ne donne pas mon numéro à beaucoup de monde, notamment sur le circuit (…). J’espère qu’on aura l’opportunité de parler en dehors des courts ici.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 17:18