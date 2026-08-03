Mirra Andreeva a réalisé son plus grand rêve en remportant un Roland‐Garros 2026 complètement fou, marqué par une série de résultats inattendus.
En revanche, la jeune Russe a eu plus de difficultés à enchaîner sur gazon et sera particulièrement attendue lors de cette tournée nord‐américaine, où elle tentera de retrouver son meilleur niveau à l’approche de l’US Open.
Présente au Media Day du WTA 1000 de Toronto, la joueuse de 20 ans est notamment revenue sur la relation privilégiée qu’elle entretient avec son entraîneure, l’Espagnole Conchita Martínez, un duo qui semble soudé et que certains peuvent parfois jugée trop soudé.
« Je pense que nous avons très bien commencé à travailler ensemble et je ne dirais pas que notre relation a changé jusqu’à présent. Il est très important de conserver une certaine limite, de ne pas franchir cette frontière qui ferait passer notre relation de joueuse et entraîneure à une véritable amitié. Nous savons toutes les deux où se situe cette limite et je pense que c’est essentiel » a déclaré Mirra Andreeva.
Publié le lundi 3 août 2026 à 11:09