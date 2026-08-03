Mirra Andreeva a réalisé son plus grand rêve en rempor­tant un Roland‐Garros 2026 complè­te­ment fou, marqué par une série de résul­tats inattendus.

En revanche, la jeune Russe a eu plus de diffi­cultés à enchaîner sur gazon et sera parti­cu­liè­re­ment attendue lors de cette tournée nord‐américaine, où elle tentera de retrouver son meilleur niveau à l’ap­proche de l’US Open.

Présente au Media Day du WTA 1000 de Toronto, la joueuse de 20 ans est notam­ment revenue sur la rela­tion privi­lé­giée qu’elle entre­tient avec son entraî­neure, l’Espagnole Conchita Martínez, un duo qui semble soudé et que certains peuvent parfois jugée trop soudé.

« Je pense que nous avons très bien commencé à travailler ensemble et je ne dirais pas que notre rela­tion a changé jusqu’à présent. Il est très impor­tant de conserver une certaine limite, de ne pas fran­chir cette fron­tière qui ferait passer notre rela­tion de joueuse et entraî­neure à une véri­table amitié. Nous savons toutes les deux où se situe cette limite et je pense que c’est essen­tiel » a déclaré Mirra Andreeva.