Naomi Osaka a dominé Leylah Fernandez en huitièmes de finale du WTA 1000 de Toronto (6−4, 6–4), devant un public forcément acquise à la cause de la Canadienne.
La Japonaise n’a pas été perturbée et a même apprécié le moment, comme elle l’a confié dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
« J’ai affronté Alex Eala à Washington et, honnêtement, le public était vraiment sympa, et j’ai beaucoup apprécié. Mais c’est aussi amusant de jouer face à un public hostile. Parce qu’on se dit en quelque sorte : ‘Je vais vous montrer de quoi je suis capable’, ce genre de mentalité. »
Publié le lundi 10 août 2026 à 14:26