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Naomi Osaka, après sa victoire en huitièmes de finale : « Quand on joue face à un public hostile, on se dit ce genre de chose dans la tête »

Par
Baptiste Mulatier
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Naomi Osaka a dominé Leylah Fernandez en huitièmes de finale du WTA 1000 de Toronto (6−4, 6–4), devant un public forcé­ment acquise à la cause de la Canadienne. 

La Japonaise n’a pas été perturbée et a même apprécié le moment, comme elle l’a confié dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

« J’ai affronté Alex Eala à Washington et, honnê­te­ment, le public était vrai­ment sympa, et j’ai beau­coup apprécié. Mais c’est aussi amusant de jouer face à un public hostile. Parce qu’on se dit en quelque sorte : ‘Je vais vous montrer de quoi je suis capable’, ce genre de mentalité. »

Publié le lundi 10 août 2026 à 14:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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