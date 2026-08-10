Naomi Osaka a dominé Leylah Fernandez en huitièmes de finale du WTA 1000 de Toronto (6−4, 6–4), devant un public forcé­ment acquise à la cause de la Canadienne.

La Japonaise n’a pas été perturbée et a même apprécié le moment, comme elle l’a confié dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

« J’ai affronté Alex Eala à Washington et, honnê­te­ment, le public était vrai­ment sympa, et j’ai beau­coup apprécié. Mais c’est aussi amusant de jouer face à un public hostile. Parce qu’on se dit en quelque sorte : ‘Je vais vous montrer de quoi je suis capable’, ce genre de mentalité. »