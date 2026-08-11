Naomi Osaka est actuellement en quart de finale et affrontera la Kazakhe Elena Rybakina pour une place en demi‐finale.
Après avoir battu au tour précédent la star locale Leylah Fernandez, la Japonaise est revenue en conférence de presse d’après-match sur la manière de résister à la pression de jouer face à un public acquis à son adversaire :
« J’ai essayé de faire jouer mon expérience et de prendre l’initiative, d’imposer mon rythme au match. J’étais vraiment nerveuse aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi, je crois que c’était parce que je ne savais pas à quoi m’attendre du public. J’ai essayé de bâiller à plusieurs reprises pour me calmer, car j’avais entendu dire que ça détendait les muscles. Honnêtement, je ne pense pas avoir très bien joué aujourd’hui. J’ai fait de mon mieux avec ce que j’avais ce jour‐là. »
Une technique surprenante, mais qui semble avoir porté ses fruits.
Publié le mardi 11 août 2026 à 10:21