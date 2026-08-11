Naomi Osaka est actuel­le­ment en quart de finale et affron­tera la Kazakhe Elena Rybakina pour une place en demi‐finale.

Après avoir battu au tour précé­dent la star locale Leylah Fernandez, la Japonaise est revenue en confé­rence de presse d’après-match sur la manière de résister à la pres­sion de jouer face à un public acquis à son adversaire :

« J’ai essayé de faire jouer mon expé­rience et de prendre l’initiative, d’imposer mon rythme au match. J’étais vrai­ment nerveuse aujourd’hui, je ne sais pas pour­quoi, je crois que c’était parce que je ne savais pas à quoi m’at­tendre du public. J’ai essayé de bâiller à plusieurs reprises pour me calmer, car j’avais entendu dire que ça déten­dait les muscles. Honnêtement, je ne pense pas avoir très bien joué aujourd’hui. J’ai fait de mon mieux avec ce que j’avais ce jour‐là. »

Une tech­nique surpre­nante, mais qui semble avoir porté ses fruits.