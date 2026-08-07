L’Open du Canada a été le tournoi déclic de la seconde partie de carrière de Naomi Osaka. En manque de repères depuis son retour sur les courts, après la naissance de sa fille en 2023, la quadruple championne en Grand Chelem avait atteint la finale du WTA 1000 de Montréal la saison passée contre Victoria Mboko (2−6, 6–4, 6–1).
Un joli parcours qui avait permis à la Japonaise de faire le plein de confiance, en enchaînant avec un dernier carré à l’US Open. L’ancienne numéro un mondiale est de nouveau capable d’afficher une régularité dans ses résultats sur une saison complète. En conférence de presse, celle qui pointe au 13e rang WTA est revenue sur l’importance du tournoi canadien dans son retour en grâce.
« Les demi‐finales de l’US Open ont été un véritable coup de pouce pour ma confiance. En effet, après avoir perdu au deuxième tour à Washington l’année dernière, j’ai réuni toute mon équipe et je leur ai dit que je continuais à croire que j’étais l’une des meilleures joueuses du monde. Ensuite, nous avons atteint la finale à Montréal et nous avons réalisé un excellent US Open. Je pense que cette confiance a été l’une des raisons pour lesquelles j’ai si bien joué ; en plus, c’est mon tournoi préféré et cela me procure toujours un sentiment particulier », a commenté Osaka, dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le vendredi 7 août 2026 à 09:53