L’Open du Canada a été le tournoi déclic de la seconde partie de carrière de Naomi Osaka. En manque de repères depuis son retour sur les courts, après la nais­sance de sa fille en 2023, la quadruple cham­pionne en Grand Chelem avait atteint la finale du WTA 1000 de Montréal la saison passée contre Victoria Mboko (2−6, 6–4, 6–1).

Un joli parcours qui avait permis à la Japonaise de faire le plein de confiance, en enchaî­nant avec un dernier carré à l’US Open. L’ancienne numéro un mondiale est de nouveau capable d’af­fi­cher une régu­la­rité dans ses résul­tats sur une saison complète. En confé­rence de presse, celle qui pointe au 13e rang WTA est revenue sur l’im­por­tance du tournoi cana­dien dans son retour en grâce.

« Les demi‐finales de l’US Open ont été un véri­table coup de pouce pour ma confiance. En effet, après avoir perdu au deuxième tour à Washington l’année dernière, j’ai réuni toute mon équipe et je leur ai dit que je conti­nuais à croire que j’étais l’une des meilleures joueuses du monde. Ensuite, nous avons atteint la finale à Montréal et nous avons réalisé un excellent US Open. Je pense que cette confiance a été l’une des raisons pour lesquelles j’ai si bien joué ; en plus, c’est mon tournoi préféré et cela me procure toujours un senti­ment parti­cu­lier », a commenté Osaka, dans des propos rapportés par Punto de Break.