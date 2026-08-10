L’entraîneur améri­cain suit le circuit de très près et ne manque jamais une occa­sion de s’exprimer sur l’actualité du tennis sur les réseaux sociaux, avec des analyses tech­niques souvent très pertinentes.

Sur son compte X, il est notam­ment revenu sur la nouvelle défaite d’Aryna Sabalenka, qui semble en diffi­culté depuis quelque temps. Selon lui, le jeu de la Biélorusse a évolué et serait devenu de moins en moins agressif.

Une tendance qui aurait égale­ment changé le regard de ses adver­saires, désor­mais beau­coup moins inti­mi­dées qu’auparavant lorsqu’elles l’affrontent.

Sabalenka is playing different than in the past. She is farther behind the base­line. She is on the back foot more. She is bailing out of the cross­court lasers sooner than normal. Mentally her confi­dence has been tested and as a result the unreal belief we saw before is out the… — Rick Macci (@RickMacci) August 10, 2026

« Sabalenka joue diffé­rem­ment qu’a­vant. Elle est plus loin derrière la ligne de fond. Elle est plus souvent sur l’ar­rière. Elle aban­donne égale­ment plus rapi­de­ment ses frappes croi­sées surpuis­santes qui faisaient jusque‐là sa force.Mentalement, sa confiance semble avoir été sérieu­se­ment ébranlée et cette incroyable assu­rance qu’elle déga­geait aupa­ra­vant s’est peu à peu estompée. Sabalenka a toujours été une joueuse très émotive, mais elle était capable de se remo­bi­liser en une ving­taine de secondes et de renverser immé­dia­te­ment la dynamique.Aujourd’hui, cela produit un véri­table effet domino : ses adver­saires la voient commettre davan­tage de fautes, frapper dans le filet ou en longueur, et commencent donc à croire beau­coup plus sérieu­se­ment qu’elles peuvent créer la surprise » a déclaré Rick Macci.