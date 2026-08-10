L’entraîneur américain suit le circuit de très près et ne manque jamais une occasion de s’exprimer sur l’actualité du tennis sur les réseaux sociaux, avec des analyses techniques souvent très pertinentes.
Sur son compte X, il est notamment revenu sur la nouvelle défaite d’Aryna Sabalenka, qui semble en difficulté depuis quelque temps. Selon lui, le jeu de la Biélorusse a évolué et serait devenu de moins en moins agressif.
Une tendance qui aurait également changé le regard de ses adversaires, désormais beaucoup moins intimidées qu’auparavant lorsqu’elles l’affrontent.
« Sabalenka joue différemment qu’avant. Elle est plus loin derrière la ligne de fond. Elle est plus souvent sur l’arrière. Elle abandonne également plus rapidement ses frappes croisées surpuissantes qui faisaient jusque‐là sa force.Mentalement, sa confiance semble avoir été sérieusement ébranlée et cette incroyable assurance qu’elle dégageait auparavant s’est peu à peu estompée. Sabalenka a toujours été une joueuse très émotive, mais elle était capable de se remobiliser en une vingtaine de secondes et de renverser immédiatement la dynamique.Aujourd’hui, cela produit un véritable effet domino : ses adversaires la voient commettre davantage de fautes, frapper dans le filet ou en longueur, et commencent donc à croire beaucoup plus sérieusement qu’elles peuvent créer la surprise » a déclaré Rick Macci.
Publié le lundi 10 août 2026 à 11:07