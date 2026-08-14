Dominée par Iga Swiatek en finale du WTA 1000 de Toronto (6−2, 6–3 en 1h14 de jeu), Elena Rybakina a reconnu avoir manqué d’énergie.

« J’ai du mal à trouver les mots. Je n’avais plus beau­coup d’énergie aujourd’hui. J’ai fait de mon mieux, mais ça n’a pas suffi. Je tiens simple­ment à féli­citer Iga et son équipe pour ce superbe tournoi. Et bien sûr, merci beau­coup à vous tous pour cette ambiance incroyable. Ce fut un tournoi extra­or­di­naire. J’espère vrai­ment pouvoir revenir ici très bientôt », a déclaré la numéro 2 mondiale lors de la céré­monie de remise des prix.

Elena Rybakina after losing to Iga Swiatek in the Toronto final



“Thank you guys. It’s tough to find words. The tank was half empty today. I tried my best but it wasn’t enough. Just congra­tu­late Iga and her team with a great tour­na­ment. Of course guys thank you so much for an… pic.twitter.com/vHDD1cEjsS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 13, 2026

Direction Cincinnati désor­mais pour la Kazakhstanaise, dernière grande étape avant l’US Open.