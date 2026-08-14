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Rybakina, après avoir été balayée par Swiatek en finale : « J’ai du mal à trouver les mots »

Par
Baptiste Mulatier
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Dominée par Iga Swiatek en finale du WTA 1000 de Toronto (6−2, 6–3 en 1h14 de jeu), Elena Rybakina a reconnu avoir manqué d’énergie. 

« J’ai du mal à trouver les mots. Je n’avais plus beau­coup d’énergie aujourd’hui. J’ai fait de mon mieux, mais ça n’a pas suffi. Je tiens simple­ment à féli­citer Iga et son équipe pour ce superbe tournoi. Et bien sûr, merci beau­coup à vous tous pour cette ambiance incroyable. Ce fut un tournoi extra­or­di­naire. J’espère vrai­ment pouvoir revenir ici très bientôt », a déclaré la numéro 2 mondiale lors de la céré­monie de remise des prix. 

Direction Cincinnati désor­mais pour la Kazakhstanaise, dernière grande étape avant l’US Open. 

Publié le vendredi 14 août 2026 à 14:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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