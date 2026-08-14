Dominée par Iga Swiatek en finale du WTA 1000 de Toronto (6−2, 6–3 en 1h14 de jeu), Elena Rybakina a reconnu avoir manqué d’énergie.
« J’ai du mal à trouver les mots. Je n’avais plus beaucoup d’énergie aujourd’hui. J’ai fait de mon mieux, mais ça n’a pas suffi. Je tiens simplement à féliciter Iga et son équipe pour ce superbe tournoi. Et bien sûr, merci beaucoup à vous tous pour cette ambiance incroyable. Ce fut un tournoi extraordinaire. J’espère vraiment pouvoir revenir ici très bientôt », a déclaré la numéro 2 mondiale lors de la cérémonie de remise des prix.
Elena Rybakina after losing to Iga Swiatek in the Toronto final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 13, 2026
“Thank you guys. It’s tough to find words. The tank was half empty today. I tried my best but it wasn’t enough. Just congratulate Iga and her team with a great tournament. Of course guys thank you so much for an… pic.twitter.com/vHDD1cEjsS
Direction Cincinnati désormais pour la Kazakhstanaise, dernière grande étape avant l’US Open.
Publié le vendredi 14 août 2026 à 14:28