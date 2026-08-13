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Rybakina remercie sa bonne étoile après sa victoire face à Gauff : « Et aussi, aux moments impor­tants, j’ai eu un peu de chance avec la ligne sur le retour »

Par
Antoine Touchard
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Australian Open - Melbourne - 13�12025

Elena Rybakina s’est sortie du piège Coco Gauff après plus de deux heures de combat. Malgré la perte du premier set, la Kazakhe a parfai­te­ment réagi pour fina­le­ment s’imposer en trois manches, 5–7, 6–2, 6–2.

Rybakina, qui se rapproche de plus en plus de la première place mondiale, s’est confiée après sa victoire sur sa folle semaine à Toronto. Elle a notam­ment expliqué qu’après avoir passé autant de temps sur le court ces derniers jours, elle ne réflé­chis­sait presque plus à certains de ses coups et jouait davan­tage à l’instinct. Elle a égale­ment reconnu avoir béné­ficié d’un peu de réus­site au retour dans les moments importants.

« Je ne sais pas. J’ai l’impression d’avoir passé telle­ment d’heures sur le court que certains coups sortent peut‐être tout simple­ment de ma raquette. Et puis, dans les moments impor­tants, j’ai eu un peu de chance avec la ligne sur le retour. J’essayais simple­ment de me battre. Merci beau­coup à tous d’être restés si tard. C’était une longue journée » a déclaré Elena Rybakina. 

Elle retrou­vera Iga Swiatek en finale, tombeuse d’Elina Svitolina. 

Publié le jeudi 13 août 2026 à 10:56

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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