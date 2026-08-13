Elena Rybakina s’est sortie du piège Coco Gauff après plus de deux heures de combat. Malgré la perte du premier set, la Kazakhe a parfai­te­ment réagi pour fina­le­ment s’imposer en trois manches, 5–7, 6–2, 6–2.

Rybakina, qui se rapproche de plus en plus de la première place mondiale, s’est confiée après sa victoire sur sa folle semaine à Toronto. Elle a notam­ment expliqué qu’après avoir passé autant de temps sur le court ces derniers jours, elle ne réflé­chis­sait presque plus à certains de ses coups et jouait davan­tage à l’instinct. Elle a égale­ment reconnu avoir béné­ficié d’un peu de réus­site au retour dans les moments importants.

Elena Rybakina after beating Coco Gauff to reach the Toronto final



“It’s 1 am eastern. You’ve spent 11 and a half hours on court this tour­na­ment. How did you main­tain your focus despite what I’d imagine is some fatigue?”



Elena : “I don’t know. I feel like I stayed so many hours… pic.twitter.com/0EsN1hzowY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 13, 2026

« Je ne sais pas. J’ai l’impression d’avoir passé telle­ment d’heures sur le court que certains coups sortent peut‐être tout simple­ment de ma raquette. Et puis, dans les moments impor­tants, j’ai eu un peu de chance avec la ligne sur le retour. J’essayais simple­ment de me battre. Merci beau­coup à tous d’être restés si tard. C’était une longue journée » a déclaré Elena Rybakina.

Elle retrou­vera Iga Swiatek en finale, tombeuse d’Elina Svitolina.