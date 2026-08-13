Elena Rybakina s’est sortie du piège Coco Gauff après plus de deux heures de combat. Malgré la perte du premier set, la Kazakhe a parfaitement réagi pour finalement s’imposer en trois manches, 5–7, 6–2, 6–2.
Rybakina, qui se rapproche de plus en plus de la première place mondiale, s’est confiée après sa victoire sur sa folle semaine à Toronto. Elle a notamment expliqué qu’après avoir passé autant de temps sur le court ces derniers jours, elle ne réfléchissait presque plus à certains de ses coups et jouait davantage à l’instinct. Elle a également reconnu avoir bénéficié d’un peu de réussite au retour dans les moments importants.
« Je ne sais pas. J’ai l’impression d’avoir passé tellement d’heures sur le court que certains coups sortent peut‐être tout simplement de ma raquette. Et puis, dans les moments importants, j’ai eu un peu de chance avec la ligne sur le retour. J’essayais simplement de me battre. Merci beaucoup à tous d’être restés si tard. C’était une longue journée » a déclaré Elena Rybakina.
Elle retrouvera Iga Swiatek en finale, tombeuse d’Elina Svitolina.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 10:56