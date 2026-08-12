Elena Rybakina s’affirme comme la grande favo­rite du tournoi de Toronto après sa quali­fi­ca­tion, cette nuit, pour les demi‐finales, obtenue au terme d’un combat en trois manches face à Naomi Osaka.

Interrogée après sa victoire au micro de Tennis Channel, la Kazakhe a expliqué ne pas vrai­ment prêter atten­tion au clas­se­ment et ne jamais penser à la place de numéro un mondiale. Elle préfère avancer match après match et tournoi après tournoi, avec un objectif simple : remporter le plus de titres possible.

« Non, vous me le demandez tout le temps. Seulement quand vous demandez, je dois y penser. Je reste juste dans le présent en essayant de me concen­trer sur un match à la fois. Je ne regarde pas le clas­se­ment, je ne suis pas. Pour moi, c’est juste impor­tant d’aller match par match et j’espère gagner des titres » a déclaré Rybakina.

Si jamais elle parve­nait a remporté le tournoi elle serait logi­que­ment propulsé au premier rang mondiale…