De passage en conférence de presse après sa qualification en huitièmes de finale du WTA 1000 de Toronto (6−3, 6–4, contre Zhang), Aryna Sabalenka a été interrogée sur une statistoque assez troublante la concernant.
En effet, depuis le tournoi de Rome en 2025, toutes les joueuses contre lesquelles elle s’est inclinée, ont perdu au tour suivant. Il n’en fallait pas plus à la Biélorusse pout s’en amuser. Extrait.
Q. Il me semble qu’à l’occasion de Wimbledon, Andrea Petkovic a souligné une statistique intéressante, à savoir qu’à partir de Rome 2025, toutes celles qui t’ont battue avant la finale d’un tournoi ont ensuite perdu au tour suivant. Je me demandais si tu avais connaissance de ce genre de statistique, si tu avais remarqué cette tendance et si tu pensais qu’il s’agissait d’une coïncidence ou…
ARYNA SABALENKA : Je pense qu’on devrait présenter cette statistique aux joueuses et leur demander : “Pourquoi diable me battriez‐vous si vous savez que c’est exactement ce qui va se passer au tour suivant ?” (sourire). Non, enfin, honnêtement, je pense que c’est une coïncidence. Je ne sais pas, peut-être,parce qu’il me semble que tous les matchs que j’ai perdus récemment se sont tous joués en trois sets. Bref, ce sont des matchs très exigeants, très difficiles. Parfois, quand on te fait affronter la même adversaire le lendemain, c’est difficile de produire un tennis vraiment exceptionnel après avoir disputé trois sets contre elle. Physiquement, ça me semble vraiment difficile de récupérer. Je pense donc que ce n’est qu’une question de calendrier. Je ne sais pas. Bref, c’est quand même assez impressionnant. On devrait en parler davantage, juste pour mettre un peu plus de pression sur les joueuses (rires).
Publié le vendredi 7 août 2026 à 15:36