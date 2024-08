Aryna Sabalenka a manqué Wimbledon et les Jeux Olympiques, suite à sa bles­sure à l’épaule lors du WTA 500 de Berlin.

La joueuse Biélorusse est revenue à la compé­ti­tion la semaine dernière à Washington, où elle a atteint les demies, et s’est arrêtée en quart de finale ce 10 août à Toronto, battue par Amanda Anisimova.

La double gagnante de l’Open d’Australie peine à retrouver son meilleur niveau, et a d’ailleurs déclaré après sa défaite que sa douleur à l’épaule l’im­pac­tait encore la semaine dernière à Washington, et commen­çait tout juste à s’estomper.

« C’était vrai­ment compliqué de jouer le premier tournoi, parce qu’on est surpro­tec­teur, on essaie de ne pas trop en faire, on protège son épaule, et je pense que ça crée plus de tension. J’étais très endo­lorie à Washington, et en venant ici, oui, on a fait beau­coup de récu­pé­ra­tion, beau­coup d’éti­re­ments de mobi­lité. e passe beau­coup de temps à améliorer ma mobi­lité, à faire des étire­ments supplé­men­taires, à suivre des trai­te­ments. Maintenant, je me sens beau­coup mieux avec mon épaule, je me rends compte que je n’ai plus besoin de la protéger, que c’est fait, qu’elle est propre, je peux y aller sans craindre de me blesser à nouveau. Cela signifie que je peux rester concen­trée sur le jeu. »