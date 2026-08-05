Aryna Sabalenka est aujourd’hui la patronne du circuit WTA. Numéro une mondiale incon­testée, la Biélorusse recon­naît toute­fois qu’elle a parfois du mal à gérer ses émotions après certaines défaites marquantes, comme ce fut le cas face à Diana Shnaider en quarts de finale de Roland‐Garros.

Pour mieux rebondir, Sabalenka a mis en place une méthode bien à elle : après chaque grosse désillu­sion, elle s’ac­corde désor­mais une semaine de vacances, loin des courts et du tennis, afin de se ressourcer menta­le­ment et de retrouver l’envie de repartir au combat.

Elle a une nouvelle fois appliqué cette recette après son élimi­na­tion surprise à Wimbledon face à Naomi Osaka.

Interrogée sur ce choix à l’issue de sa nette victoire au premier tour du WTA 1000 de Toronto, la Biélorusse a reconnu sans détour que cette coupure lui avait fait énor­mé­ment de bien et qu’elle en avait réel­le­ment besoin pour revenir avec un état d’es­prit plus positif.

Sabalenka after beating Uchijima in Toronto



“You went to Vienna with your dog Ash and your fiancé Georgios. Are you feeling refre­shed and ready for the hard court season?”



Aryna. “I went to Vienna before Wimbledon. Then I went to Mykonos after Wimbledon. That was much needed.… pic.twitter.com/5XeocwdiOy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 5, 2026

Les semaines à venir sont très impor­tantes pour elle car l’US Open est sa dernière chance de gagner un Grand Chelem cette année…