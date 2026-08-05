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Sabalenka qui enchaîne les vacances après ses défaites : « Je suis allée à Vienne avant Wimbledon. Ensuite, je suis allée à Mykonos après Wimbledon. C’était vrai­ment nécessaire »

Par
Antoine Touchard
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Aryna Sabalenka est aujourd’hui la patronne du circuit WTA. Numéro une mondiale incon­testée, la Biélorusse recon­naît toute­fois qu’elle a parfois du mal à gérer ses émotions après certaines défaites marquantes, comme ce fut le cas face à Diana Shnaider en quarts de finale de Roland‐Garros.

Pour mieux rebondir, Sabalenka a mis en place une méthode bien à elle : après chaque grosse désillu­sion, elle s’ac­corde désor­mais une semaine de vacances, loin des courts et du tennis, afin de se ressourcer menta­le­ment et de retrouver l’envie de repartir au combat.

Elle a une nouvelle fois appliqué cette recette après son élimi­na­tion surprise à Wimbledon face à Naomi Osaka.

Interrogée sur ce choix à l’issue de sa nette victoire au premier tour du WTA 1000 de Toronto, la Biélorusse a reconnu sans détour que cette coupure lui avait fait énor­mé­ment de bien et qu’elle en avait réel­le­ment besoin pour revenir avec un état d’es­prit plus positif.

Les semaines à venir sont très impor­tantes pour elle car l’US Open est sa dernière chance de gagner un Grand Chelem cette année…

Publié le mercredi 5 août 2026 à 09:41

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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