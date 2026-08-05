Aryna Sabalenka est aujourd’hui la patronne du circuit WTA. Numéro une mondiale incontestée, la Biélorusse reconnaît toutefois qu’elle a parfois du mal à gérer ses émotions après certaines défaites marquantes, comme ce fut le cas face à Diana Shnaider en quarts de finale de Roland‐Garros.
Pour mieux rebondir, Sabalenka a mis en place une méthode bien à elle : après chaque grosse désillusion, elle s’accorde désormais une semaine de vacances, loin des courts et du tennis, afin de se ressourcer mentalement et de retrouver l’envie de repartir au combat.
Elle a une nouvelle fois appliqué cette recette après son élimination surprise à Wimbledon face à Naomi Osaka.
Interrogée sur ce choix à l’issue de sa nette victoire au premier tour du WTA 1000 de Toronto, la Biélorusse a reconnu sans détour que cette coupure lui avait fait énormément de bien et qu’elle en avait réellement besoin pour revenir avec un état d’esprit plus positif.
Les semaines à venir sont très importantes pour elle car l’US Open est sa dernière chance de gagner un Grand Chelem cette année…
Publié le mercredi 5 août 2026 à 09:41