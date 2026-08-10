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Sabalenka sort du silence après sa nouvelle défaite prématurée

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami), Aryna Sabalenka n’a plus remporté de titre ni même atteint un dernier carré dans un tournoi. 

La dernière décep­tion en date pour la numéro 1 mondiale ? Une défaite contre Ekaterina Alexandrova (19e mondiale) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Toronto (7−6, 4–6, 6–4).

La Biélorusse a publié un message sur les réseaux sociaux quelques heures après sa défaite : « Je quitte Toronto avec beau­coup d’amour et de leçons à retenir. Cap sur la suite ! »

Sabalenka va désor­mais se concen­trer sur Cincinnati, dernière grande étape avant l’US Open où elle va tenter de sauver sa saison en Grand Chelem. 

Publié le lundi 10 août 2026 à 16:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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