Depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami), Aryna Sabalenka n’a plus remporté de titre ni même atteint un dernier carré dans un tournoi.

La dernière décep­tion en date pour la numéro 1 mondiale ? Une défaite contre Ekaterina Alexandrova (19e mondiale) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Toronto (7−6, 4–6, 6–4).

La Biélorusse a publié un message sur les réseaux sociaux quelques heures après sa défaite : « Je quitte Toronto avec beau­coup d’amour et de leçons à retenir. Cap sur la suite ! »

Sabalenka va désor­mais se concen­trer sur Cincinnati, dernière grande étape avant l’US Open où elle va tenter de sauver sa saison en Grand Chelem.