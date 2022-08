Serena Williams : « J’avais oublié la sensation liée à la victoire »

Soulagée d’avoir pu à nouveau goûter aux joies d’une victoire, Serena a aussi conscience que tout n’est pas parfait. Mais hier après son match, elle a préféré savourer plutôt que faire un bilan de compétences.

Ladies and Gentlemen : Serena Williams pic.twitter.com/r9eMIYUaRF — José Morgado (@josemorgado) August 8, 2022

« Ça fait long­temps. J’ai oublié ce que ça faisait de gagner un match. Je serai très heureuse d’ob­tenir une autre victoire. J’adore cet endroit, ce n’est pas un secret. J’ai passé de bons moments sur le terrain et en dehors. Je me sens bien ici. J’ai le senti­ment de m’être bien battu aujourd’hui. Mentalement, je me bats pour atteindre un niveau où je sais que je vais prendre du plaisir. Je sens que je peux y arriver, mais il y a encore des étapes à fran­chir. Chaque jour qui passe, je me retrouve et je me sens beau­coup mieux à l’entraînement »