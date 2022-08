Swiatek encore battue : « Je ne veux pas mettre cette défaite uniquement sur le dos du vent »

Après un début de saison excep­tionnel marqué par 37 victoires d’af­filée et six tour­nois remportés avant de s’in­cliner face à Alizé Cornet à Wimbledon, Iga Swiatek a depuis du mal à redé­marrer la machine. Battue par Caroline Garcia chez elle, à Varsovie, puis ce jeudi en huitièmes de finale à Toronto face à la surpre­nante brési­lienne Beatriz Haddad Maia, la numéro une mondiale n’a pas trop voulu insister sur l’ex­cuse du vent même si elle recon­nait que cela ne l’a pas aidé.

« J’ai eu du mal à m’adapter à son jeu de gauchère, même si le vent ne m’a pas faci­lité la tâche non plus, c’était un match assez fou. Je dirais que le vent a gâché mon premier set, mais il est vrai qu’elle a mieux géré les condi­tions que moi. Je pense que j’ai fait plus d’er­reurs qu’elle, elle était plus solide et a très bien joué, mais je ne veux pas mettre ça unique­ment sur le dos du vent. La prochaine fois, même si les condi­tions sont mauvaises, j’es­saierai de trouver d’autres solutions ».