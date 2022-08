Swiatek : « Maintenant, je n’ai plus rien à prouver »

Après avoir remporté 37 matchs de suite compre­nant six tour­nois glanés de rang dont Roland‐Garros, Iga Swiatek a subi un petit coup d’arrêt à Wimbledon face à Alizé Cornet puis plus récem­ment, chez elle, à Varsovie, contre Caroline Garcia.

Tête de série numéro une du WTA 1000 de Toronto, la Polonaise s’est présentée en confé­rence de presse lors de la journée des médias avec le senti­ment du devoir accompli après une moitié de saison tout simple­ment exceptionnelle.

« Je sais qu’il y a beau­coup de joueuses qui ont fait mieux que moi, mais je suis assez fière de ce que j’ai réalisé dans la première partie de la saison. J’espère que cela me donne plus de liberté quand il s’agit de jouer car, main­te­nant, je n’ai plus rien à prouver. D’un autre côté, cela peut aussi me mettre la pres­sion, alors j’es­saie de ne pas penser à ce qui s’est passé et de me préparer à ce qui va arriver. »