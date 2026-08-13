Iga Świątek réalise l’une des saisons les plus compliquées de sa carrière depuis sa révélation au plus haut niveau. En effet, la Polonaise n’a décroché aucun titre ni disputé la moindre finale cette année, au point de chuter jusqu’au huitième rang mondial.
Mais cette semaine au Canada, Świątek semble enfin retrouver des couleurs. Après plusieurs performances convaincantes, elle s’est qualifiée pour la finale grâce à une belle victoire face à Elina Svitolina.
Interrogée sur le court après son succès, la Polonaise est revenue avec beaucoup de lucidité sur cette période difficile, qu’elle considère comme la saison la plus compliquée de sa carrière.
« Ce n’est pas une saison facile, probablement la plus difficile de ma vie… Cette semaine a été vraiment positive et inspirante pour moi. Cela montre, d’une certaine manière, qu’il faut continuer quoi qu’il arrive… », a déclaré Iga Świątek.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 08:41