Iga Świątek réalise l’une des saisons les plus compli­quées de sa carrière depuis sa révé­la­tion au plus haut niveau. En effet, la Polonaise n’a décroché aucun titre ni disputé la moindre finale cette année, au point de chuter jusqu’au huitième rang mondial.

Mais cette semaine au Canada, Świątek semble enfin retrouver des couleurs. Après plusieurs perfor­mances convain­cantes, elle s’est quali­fiée pour la finale grâce à une belle victoire face à Elina Svitolina.

Interrogée sur le court après son succès, la Polonaise est revenue avec beau­coup de luci­dité sur cette période diffi­cile, qu’elle consi­dère comme la saison la plus compli­quée de sa carrière.

Iga Swiatek after beating Elina Svitolina to reach first final of the season in Toronto :



« It hasn’t been an easy season, probably the toughest one in my life… this week has been really posi­tive and inspi­ra­tional for me. It kinda shows that you need to keep going no matter… pic.twitter.com/bYmaZ1lzlT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 13, 2026

« Ce n’est pas une saison facile, proba­ble­ment la plus diffi­cile de ma vie… Cette semaine a été vrai­ment posi­tive et inspi­rante pour moi. Cela montre, d’une certaine manière, qu’il faut conti­nuer quoi qu’il arrive… », a déclaré Iga Świątek.