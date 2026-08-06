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Tests géné­tiques sur le circuit féminin, Rybakina ne comprend pas : « Je ne dirais pas que c’est inutile, mais je pense que ça se passait très bien sans ces contrôles »

Par
Thomas S
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C’est le sujet du moment sur le circuit féminin : la mise en place de test géné­tiques, et ce, dès le WTA 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août). 

Si la plupart des joueuses stars du circuit se sont montrées favo­rable à cette nouveauté, ce qui permet selon elles de faire respecter une certaine équité, le son de cloche est assez diffé­rent du côté d’Elena Rybakina.

Avec son flegme habi­tuel, la Kazakhstanaise a fait part d’une certaine incom­pré­hen­sion en confé­rence de presse à Toronto. Extraits. 

Elena RYBAKINA : « Je ne sais pas trop quoi dire. Si on nous demande de le faire, on le fera.
Pour ma part, je ne dirais pas que c’est inutile, mais je pense que ça se passait très bien sans ces contrôles. Mais si on doit le faire, on le fera.
Journaliste : Avez‐vous l’impression qu’on vous a donné l’occasion d’être informée sur tout ce que cela implique ?
Rybakina : Oui.
Journaliste : Et sur la manière dont cela se dérou­lera ?
Rybakina : Oui. »

Du Elena dans le texte. 

Publié le jeudi 6 août 2026 à 18:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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