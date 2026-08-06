C’est le sujet du moment sur le circuit féminin : la mise en place de test géné­tiques, et ce, dès le WTA 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Si la plupart des joueuses stars du circuit se sont montrées favo­rable à cette nouveauté, ce qui permet selon elles de faire respecter une certaine équité, le son de cloche est assez diffé­rent du côté d’Elena Rybakina.

Avec son flegme habi­tuel, la Kazakhstanaise a fait part d’une certaine incom­pré­hen­sion en confé­rence de presse à Toronto. Extraits.

Elena RYBAKINA : « Je ne sais pas trop quoi dire. Si on nous demande de le faire, on le fera.

Pour ma part, je ne dirais pas que c’est inutile, mais je pense que ça se passait très bien sans ces contrôles. Mais si on doit le faire, on le fera.

Journaliste : Avez‐vous l’impression qu’on vous a donné l’occasion d’être informée sur tout ce que cela implique ?

Rybakina : Oui.

Journaliste : Et sur la manière dont cela se dérou­lera ?

Rybakina : Oui. »

Du Elena dans le texte.