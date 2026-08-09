Autrice d’un cru 2026 bien en deçà de ses standards, Iga Swiatek commençait à sérieusement inquiéter les observateurs. Dans son jardin à Roland‐Garros, la Polonaise n’a pu faire mieux qu’un huitième de finale, quand à Wimbledon elle prenait la porte dès le troisième tour. La Varsovienne était pourtant tenante du titre sur le gazon londonien.
Opposée à Marta Kostyuk, son bourreau des Internationaux de France, en huitième de finale du WTA 1000 de Toronto, la sextuple championne en Grand Chelem a pris sa revanche (6−3, 1–6, 2–6). D’abord dépassée par la puissance de l’Ukrainienne dans le premier set, elle a finalement su libérer ses coups et redevenir ce monstre de sang‐froid des dernières années.
Une belle victoire contre une des joueuses les plus performante du circuit qui fera du bien mentalement. En interview sur le court, Swiatek a donné ses impressions sur sa prestation.
Iga Swiatek on what it means to beat Marta Kostyuk in Toronto— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2026
“A lot. Marta is playing great now. She’s in a good place winning many matches. I needed to step up and I did that. Probably one of the best matches of the season for me.” ❤️ pic.twitter.com/rPs9AKHaqF
« Ça signifie beaucoup. Marta joue très bien en ce moment. Elle est en pleine forme et remporte beaucoup de matchs. Je devais me montrer à la hauteur, et c’est ce que j’ai fait. C’est sans doute l’un de mes meilleurs matchs de la saison ».
Publié le dimanche 9 août 2026 à 11:20