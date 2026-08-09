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Vainqueur de Kostyuk, Iga Swiatek enfin de retour : « C’est l’un de mes meilleurs matchs de la saison »

Par
Jean Muller
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Autrice d’un cru 2026 bien en deçà de ses stan­dards, Iga Swiatek commen­çait à sérieu­se­ment inquiéter les obser­va­teurs. Dans son jardin à Roland‐Garros, la Polonaise n’a pu faire mieux qu’un huitième de finale, quand à Wimbledon elle prenait la porte dès le troi­sième tour. La Varsovienne était pour­tant tenante du titre sur le gazon londonien. 

Opposée à Marta Kostyuk, son bour­reau des Internationaux de France, en huitième de finale du WTA 1000 de Toronto, la sextuple cham­pionne en Grand Chelem a pris sa revanche (6−3, 1–6, 2–6). D’abord dépassée par la puis­sance de l’Ukrainienne dans le premier set, elle a fina­le­ment su libérer ses coups et rede­venir ce monstre de sang‐froid des dernières années.

Une belle victoire contre une des joueuses les plus perfor­mante du circuit qui fera du bien menta­le­ment. En inter­view sur le court, Swiatek a donné ses impres­sions sur sa prestation.

« Ça signifie beau­coup. Marta joue très bien en ce moment. Elle est en pleine forme et remporte beau­coup de matchs. Je devais me montrer à la hauteur, et c’est ce que j’ai fait. C’est sans doute l’un de mes meilleurs matchs de la saison ».

Publié le dimanche 9 août 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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