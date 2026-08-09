Autrice d’un cru 2026 bien en deçà de ses stan­dards, Iga Swiatek commen­çait à sérieu­se­ment inquiéter les obser­va­teurs. Dans son jardin à Roland‐Garros, la Polonaise n’a pu faire mieux qu’un huitième de finale, quand à Wimbledon elle prenait la porte dès le troi­sième tour. La Varsovienne était pour­tant tenante du titre sur le gazon londonien.

Opposée à Marta Kostyuk, son bour­reau des Internationaux de France, en huitième de finale du WTA 1000 de Toronto, la sextuple cham­pionne en Grand Chelem a pris sa revanche (6−3, 1–6, 2–6). D’abord dépassée par la puis­sance de l’Ukrainienne dans le premier set, elle a fina­le­ment su libérer ses coups et rede­venir ce monstre de sang‐froid des dernières années.

Une belle victoire contre une des joueuses les plus perfor­mante du circuit qui fera du bien menta­le­ment. En inter­view sur le court, Swiatek a donné ses impres­sions sur sa prestation.

Iga Swiatek on what it means to beat Marta Kostyuk in Toronto



“A lot. Marta is playing great now. She’s in a good place winning many matches. I needed to step up and I did that. Probably one of the best matches of the season for me.” ❤️ pic.twitter.com/rPs9AKHaqF — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2026

« Ça signifie beau­coup. Marta joue très bien en ce moment. Elle est en pleine forme et remporte beau­coup de matchs. Je devais me montrer à la hauteur, et c’est ce que j’ai fait. C’est sans doute l’un de mes meilleurs matchs de la saison ».