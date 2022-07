Garcia, déjà numéro 1 tricolore, vise un dixième titre

🇫🇷 Depuis 1 mois et son titre sur le gazon de Bad Homburg, Caro Garcia est solaire. Elle joue pas, elle fait dans la météo­rite ! 17 victoires pour 3 défaites et une nouvelle finale à Varsovie ! La voilà 37ème, 1 place devant Cornet, et rede­vient donc n°1 fran­çaise. Enfin ✊ pic.twitter.com/H3ZqC4VLI2