Iga Swiatek, actuelle numéro 1 mondiale, joue ce jeudi les quarts de finale de l’Open de Pologne contre l’américaine Claire Liu. A l’occasion de ce tournoi, la Polonaise s’est exprimée dans une longue inter­view pour nos confrère polo­nais de Onet, où elle a abordé de nombreux sujets.

Elle est notam­ment revenue sur le record de titre du Grand Chelem de Djokovic et a répondu à cette ques­tion : « Pensez‐vous que Djokovic, qui compte désor­mais le plus de titres en Grand Chelem, puisse se rassa­sier et lâcher un peu la compétition ? » :

« Il faut demander à Novak (rires). Je pense que nous avons la concur­rence dans le sang. Moi, quand je joue des matchs, je ne pense pas aux statis­tiques et aux records. C’était défi­ni­ti­ve­ment son objectif, mais j’ad­mets que c’est toujours comme si nous voulions aller au match pour le gagner. Peu importe de quel tour il s’agit et quel est l’enjeu. D’une certaine manière, si nous, en tant que joueurs, pensions à tous ces points, chiffres, statis­tiques, alors ce serait beau­coup plus diffi­cile. On ne joue pas au tennis pour y penser. »