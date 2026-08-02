De passage en conférence de presse après sa qualification en finale du WTA 500 de Washington, où elle doit affronter Jessica Pegula ce dimanche, la prometteuse Alexandra Eala (21 ans, 28e mondiale) s’est confiée sur sa formation au sein de la fameuse Rafa Nadal Academy.
« C’est très difficile de citer une seule chose, car j’y ai passé de très nombreuses années et cela a constitué une partie très importante de ma formation. J’ai noué des relations formidables et j’ai travaillé avec des entraîneurs et des professionnels dotés d’une immense expérience, sans compter que j’ai pu apprendre directement auprès de Rafa. Je suis arrivée là‐bas alors que j’étais encore pratiquement une enfant, et j’ai aujourd’hui 21 ans. Pendant tout ce temps, j’ai progressé sur les plans tactique, physique et technique. De très nombreux aspects ont évolué. »
Publié le dimanche 2 août 2026 à 18:58