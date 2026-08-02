De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en finale du WTA 500 de Washington, où elle doit affronter Jessica Pegula ce dimanche, la promet­teuse Alexandra Eala (21 ans, 28e mondiale) s’est confiée sur sa forma­tion au sein de la fameuse Rafa Nadal Academy.

« C’est très diffi­cile de citer une seule chose, car j’y ai passé de très nombreuses années et cela a constitué une partie très impor­tante de ma forma­tion. J’ai noué des rela­tions formi­dables et j’ai travaillé avec des entraî­neurs et des profes­sion­nels dotés d’une immense expé­rience, sans compter que j’ai pu apprendre direc­te­ment auprès de Rafa. Je suis arrivée là‐bas alors que j’étais encore prati­que­ment une enfant, et j’ai aujourd’hui 21 ans. Pendant tout ce temps, j’ai progressé sur les plans tactique, physique et tech­nique. De très nombreux aspects ont évolué. »