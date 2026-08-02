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Alexandra Eala, formée à la Rafa Nadal Academy : « Je suis arrivée là‐bas alors que j’étais encore prati­que­ment une enfant, et j’ai aujourd’hui 21 ans. Pendant tout ce temps, j’ai progressé sur les plans tactique, physique et technique »

Par
Thomas S
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Tennis : Miami 2025 - Atp -

De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en finale du WTA 500 de Washington, où elle doit affronter Jessica Pegula ce dimanche, la promet­teuse Alexandra Eala (21 ans, 28e mondiale) s’est confiée sur sa forma­tion au sein de la fameuse Rafa Nadal Academy. 

« C’est très diffi­cile de citer une seule chose, car j’y ai passé de très nombreuses années et cela a constitué une partie très impor­tante de ma forma­tion. J’ai noué des rela­tions formi­dables et j’ai travaillé avec des entraî­neurs et des profes­sion­nels dotés d’une immense expé­rience, sans compter que j’ai pu apprendre direc­te­ment auprès de Rafa. Je suis arrivée là‐bas alors que j’étais encore prati­que­ment une enfant, et j’ai aujourd’hui 21 ans. Pendant tout ce temps, j’ai progressé sur les plans tactique, physique et tech­nique. De très nombreux aspects ont évolué. »

Publié le dimanche 2 août 2026 à 18:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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