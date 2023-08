Après sa victoire contre Hailey Baptiste en huitième de finale du DC Open : 6–1, 6–4, Gauff n’a pas lésiné sur les confes­sions. Cette confron­ta­tion rappe­lait aux deux compa­triotes leurs cours junior, à une époque où la repré­sen­ta­tions des joueuses afro‐américaines n’était pas monnaie courante. Dans son inter­view d’après match la jeune joueuse de 19 ans a confié avoir dû surmonter de nombreux obstacles :

« Je suis ravie de jouer Hailey, car quand j’étais petite, il n’y avait pas beau­coup de femmes noires dans les caté­go­ries infé­rieures. Nous avons dû faire face à un tas de merdes que vous ne connaissez pas. Pour nous, être ici sur le circuit aujourd’hui signifie beau­coup. Je suis excité parce que cela me rappelle les grands rêves que nous avions en tant que filles et j’es­père que Hailey et moi joue­rons beau­coup plus de fois pour être cette repré­sen­ta­tion. Je vois beau­coup de filles dans les tribunes et j’es­père que cela sera de plus en plus courant dans notre sport. »