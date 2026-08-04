La finale du WTA 500 de Washington a livré un scénario riche en rebon­dis­se­ment. Menée d’un set à rien (6−4, 2–2), Alexandra Eala aurait eu toutes les raisons de douter contre Jessica Pegula.

La météo capri­cieuse dans la capi­tale améri­caine a poussé l’or­ga­ni­sa­tion à reporter la suite du match à ce lundi. Il n’en était rien, la Philippine a fait preuve de rési­lience pour renverser le match et remporter le titre le plus impor­tant de sa carrière (6−4, 4–6, 0–6).

Lors de la remise du trophée, celle qui vient de faire son entrée dans le top 20 a affiché son opti­misme pour la suite, tout en remer­ciant ses fans, toujours présents en nombre.

« Je me tiens donc ici, au cœur de tout cet amour, pour ma première chance de remporter le titre, sachant que ce ne sera pas la dernière, et ayant déjà franchi cette étape déci­sive dans ma carrière. Je savais que, quoi qu’il arrive après ce match, ce serait déjà une victoire pour moi. Alors merci à tous, et j’ai vrai­ment hâte de vous revoir ».