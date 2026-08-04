La finale du WTA 500 de Washington a livré un scénario riche en rebondissement. Menée d’un set à rien (6−4, 2–2), Alexandra Eala aurait eu toutes les raisons de douter contre Jessica Pegula.
La météo capricieuse dans la capitale américaine a poussé l’organisation à reporter la suite du match à ce lundi. Il n’en était rien, la Philippine a fait preuve de résilience pour renverser le match et remporter le titre le plus important de sa carrière (6−4, 4–6, 0–6).
Lors de la remise du trophée, celle qui vient de faire son entrée dans le top 20 a affiché son optimisme pour la suite, tout en remerciant ses fans, toujours présents en nombre.
« Je me tiens donc ici, au cœur de tout cet amour, pour ma première chance de remporter le titre, sachant que ce ne sera pas la dernière, et ayant déjà franchi cette étape décisive dans ma carrière. Je savais que, quoi qu’il arrive après ce match, ce serait déjà une victoire pour moi. Alors merci à tous, et j’ai vraiment hâte de vous revoir ».
Publié le mardi 4 août 2026 à 08:23