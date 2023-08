Alors qu’elle sera opposée à la locale et 4e joueuse mondial, Jessica Pegula, ce vendredi en quarts de finale du WTA 500 de Washington, Elina Svitolina, en confé­rence de presse, a été inter­rogée sur son rela­tion avec le public et sa manière de commu­ni­quer avec lui en match lorsque par exemple elle remporte un point spec­ta­cu­laire ou important.

« Parfois, la première réac­tion est très natu­relle pour moi, parce que lorsque vous faites un bon coup, vous êtes natu­rel­le­ment heureuse et satis­faite de ce coup parce que vous l’avez vrai­ment tenté ou que vous avez pris des risques. La première réac­tion est donc natu­relle. Ensuite, je n’aime pas vrai­ment quand les joueurs en demandent plus au public. J’ai l’im­pres­sion que c’est un peu trop. Bien sûr, quand c’est un coup autour du poteau ou quelque chose comme ça, c’est incroyable, peut‐être, mais on n’a jamais vu Roger Federer faire ça. Je pense que c’est, je ne sais pas, peut‐être un peu trop (sourire). »