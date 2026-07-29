À 46 ans, Venus est la doyenne du circuit WTA.
Elle continue de participer aux tournois mondiaux, mais n’arrive plus à s’imposer, ce qui fait vraiment tache pour une championne de sa trempe et avec un tel palmarès.
En effet, la sœur aînée de Serena poursuit sa série de défaites.
Elle enchaîne une 12ᵉ défaite consécutive après s’être inclinée face à l’Autrichienne Anastasia Potapova cette nuit au premier tour du tournoi WTA 500 de Washington.
On rappelle qu’elle n’a plus remporté de victoire sur le circuit principal depuis le tournoi de Washington l’an dernier. C’était face à sa compatriote Peyton Stearns.
Désormais, une question se pose : quand Venus mettra‐t‐elle un terme définitif à sa carrière en simple, elle qui continue également de s’aligner en double.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 10:51