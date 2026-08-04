Dans une finale au scénario fou, Alexandra Eala a décroché le titre le plus impor­tant de sa carrière au WTA 500 de Washington contre Jessica Pegula (6−4, 4–6, 0–6). Un sacre dans la capi­tale améri­caine qui lui a valu les féli­ci­ta­tions de Rafael Nadal, en story sur Instagram.

Une atten­tion de classe de la part du roi de la terre battue tout à fait normale, la 20e joueuse mondiale est passée par la Rafa Nadal Academy. Aujourd’hui, la Philippine incarne parfai­te­ment la réus­site des écoles de tennis du taureau de Manacor.

« Félicitations Alexandra Eala ! Quel incroyable semaine à Washington. Un titre bien mérité, fruit d’un travail acharné. Félicitations des Philippines et de toute l’équipe de la Rafael Nadal Academy ! »