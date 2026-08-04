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Le joli message de Nadal pour Eala après son titre

Par
Jean Muller
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Dans une finale au scénario fou, Alexandra Eala a décroché le titre le plus impor­tant de sa carrière au WTA 500 de Washington contre Jessica Pegula (6−4, 4–6, 0–6). Un sacre dans la capi­tale améri­caine qui lui a valu les féli­ci­ta­tions de Rafael Nadal, en story sur Instagram.

Une atten­tion de classe de la part du roi de la terre battue tout à fait normale, la 20e joueuse mondiale est passée par la Rafa Nadal Academy. Aujourd’hui, la Philippine incarne parfai­te­ment la réus­site des écoles de tennis du taureau de Manacor. 

« Félicitations Alexandra Eala ! Quel incroyable semaine à Washington. Un titre bien mérité, fruit d’un travail acharné. Félicitations des Philippines et de toute l’équipe de la Rafael Nadal Academy ! »

Publié le mardi 4 août 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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