Leylah Fernandez béné­ficie d’un soutien de choix.

La Canadienne, actuel­le­ment 34e joueuse mondiale, a démarré son tournoi au WTA 500 de Washington par une victoire face à Magda Linette, sur le score de 6–1, 6–4.

Elle est revenue en confé­rence de presse sur l’aide qu’elle reçoit de la sœur aînée des Williams.

« Vénus dégage une aura indé­nia­ble­ment chaleu­reuse ; elle est toujours prête à soutenir et à aider autant que possible. Je la vois toujours, elle, son mari ou un membre de son équipe, assister à mes matchs. À la fin de chaque rencontre,

ils m’en­voient un message pour me féli­citer ou m’en­cou­rager à persé­vérer. Cela me soutient énor­mé­ment dans les moments diffi­ciles, comme dans les bons, car je sais qu’elle a connu ces victoires et ces défaites, et qu’elle a toujours su se relever. »

Un soutien de choc qui permettra peut‐être à Leylah de relancer sa jeune carrière, elle qui affiche des résul­tats en dents de scie ces derniers mois.

On retrou­vera Fernandez au second tour pour affronter la gagnante de la confron­ta­tion entre Qinwen Zheng et Alexandra Eala.