Leylah Fernandez bénéficie d’un soutien de choix.
La Canadienne, actuellement 34e joueuse mondiale, a démarré son tournoi au WTA 500 de Washington par une victoire face à Magda Linette, sur le score de 6–1, 6–4.
Elle est revenue en conférence de presse sur l’aide qu’elle reçoit de la sœur aînée des Williams.
« Vénus dégage une aura indéniablement chaleureuse ; elle est toujours prête à soutenir et à aider autant que possible. Je la vois toujours, elle, son mari ou un membre de son équipe, assister à mes matchs. À la fin de chaque rencontre,
ils m’envoient un message pour me féliciter ou m’encourager à persévérer. Cela me soutient énormément dans les moments difficiles, comme dans les bons, car je sais qu’elle a connu ces victoires et ces défaites, et qu’elle a toujours su se relever. »
Un soutien de choc qui permettra peut‐être à Leylah de relancer sa jeune carrière, elle qui affiche des résultats en dents de scie ces derniers mois.
On retrouvera Fernandez au second tour pour affronter la gagnante de la confrontation entre Qinwen Zheng et Alexandra Eala.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 18:15