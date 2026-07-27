Présente cette semaine sur le WTA 500 de Washington, Naomi Osaka s’est longuement confiée lors de son passage en conférence de presse d’avant tournoi.
Notamment interrogée sur sa situation actuelle sur le circuit, elle qui possède quatre tournois du Grand Chelem à son palmarès mais qui n’en a plus remporté depuis 2021, la Japonaise a livré une réponse tout à fait surprenante.
« En réalité, je ne veux pas être célèbre, donc je suis satisfaite de ma situation actuelle. Aujourd’hui, les gens me connaissent davantage pour la mode que pour le tennis ; les passionnés de mode me connaissent mieux que les fans de tennis. J’ai l’impression que chaque moment a ses hauts et ses bas, et c’est comme si j’étais constamment en train de monter en flèche. Juste au moment où je pense que les choses se sont stabilisées, il se passe quelque chose de nouveau. Quant à savoir si cela a changé ma vie, je ne sais pas. C’est étrange. Je ne me suis jamais considérée comme célèbre, donc j’ai toujours fait tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 18:18