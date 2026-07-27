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Naomi Osaka : « En réalité, je ne veux pas être célèbre, donc je suis satis­faite de ma situa­tion actuelle »

Par
Thomas S
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Présente cette semaine sur le WTA 500 de Washington, Naomi Osaka s’est longue­ment confiée lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi.

Notamment inter­rogée sur sa situa­tion actuelle sur le circuit, elle qui possède quatre tour­nois du Grand Chelem à son palmarès mais qui n’en a plus remporté depuis 2021, la Japonaise a livré une réponse tout à fait surprenante.

« En réalité, je ne veux pas être célèbre, donc je suis satis­faite de ma situa­tion actuelle. Aujourd’hui, les gens me connaissent davan­tage pour la mode que pour le tennis ; les passionnés de mode me connaissent mieux que les fans de tennis. J’ai l’impression que chaque moment a ses hauts et ses bas, et c’est comme si j’étais constam­ment en train de monter en flèche. Juste au moment où je pense que les choses se sont stabi­li­sées, il se passe quelque chose de nouveau. Quant à savoir si cela a changé ma vie, je ne sais pas. C’est étrange. Je ne me suis jamais consi­dérée comme célèbre, donc j’ai toujours fait tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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