Présente cette semaine sur le WTA 500 de Washington, Naomi Osaka s’est longue­ment confiée lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi.

Notamment inter­rogée sur sa situa­tion actuelle sur le circuit, elle qui possède quatre tour­nois du Grand Chelem à son palmarès mais qui n’en a plus remporté depuis 2021, la Japonaise a livré une réponse tout à fait surprenante.

« En réalité, je ne veux pas être célèbre, donc je suis satis­faite de ma situa­tion actuelle. Aujourd’hui, les gens me connaissent davan­tage pour la mode que pour le tennis ; les passionnés de mode me connaissent mieux que les fans de tennis. J’ai l’impression que chaque moment a ses hauts et ses bas, et c’est comme si j’étais constam­ment en train de monter en flèche. Juste au moment où je pense que les choses se sont stabi­li­sées, il se passe quelque chose de nouveau. Quant à savoir si cela a changé ma vie, je ne sais pas. C’est étrange. Je ne me suis jamais consi­dérée comme célèbre, donc j’ai toujours fait tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. »