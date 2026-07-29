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Une statis­tique qui fait tâche pour Venus Williams

Par
Antoine Touchard
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À 46 ans, Venus est la doyenne du circuit WTA.

Elle continue de parti­ciper aux tour­nois mondiaux, mais n’arrive plus à s’imposer, ce qui fait vrai­ment tache pour une cham­pionne de sa trempe et avec un tel palmarès.

En effet, la sœur aînée de Serena pour­suit sa série de défaites.

Elle enchaîne une 12ᵉ défaite consé­cu­tive après s’être inclinée face à l’Autrichienne Anastasia Potapova cette nuit au premier tour du tournoi WTA 500 de Washington.

On rappelle qu’elle n’a plus remporté de victoire sur le circuit prin­cipal depuis le tournoi de Washington l’an dernier. C’était face à sa compa­triote Peyton Stearns.

Désormais, une ques­tion se pose : quand Venus mettra‐t‐elle un terme défi­nitif à sa carrière en simple, elle qui continue égale­ment de s’aligner en double.

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 10:51

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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