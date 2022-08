Venus Williams (de retour à 42 ans après un an sans jouer) : « Je suis encore un peu rouillée »

Les soeurs Williams sont‐elles éternelles ?

La ques­tion mérité d’être posée alors que Venus a effectué son grand retour sur les courts du haut de ses 42 ans, ce lundi à Washington, tandis que sa soeur, Serena, dispu­tera deux tour­nois avant de s’ali­gner à l’US Open le 29 août prochain.

Si Venus a fini par s’in­cliner, presque logi­que­ment, après un début de match bluf­fant face à la Canadienne Marino (6–4, 1–6, 4–6), elle a déjà hâte de progresser dans son tennis.

« C’était très amusant de venir à Washington et de jouer devant cette foule. C’était agréable de voir comment la foule m’a encou­ragé. Je n’avais pas joué un match en simple de toute l’année, donc c’est une bonne expé­rience. Être mon premier match, je ne pense pas avoir bien joué dans de nombreuses parties du match. Je suis encore un peu rouillé, même si j’ai pu construire des avances dans le troi­sième set, ce qui est positif. J’essaie de me débar­rasser de l’inac­ti­vité, qui est attendue par tous. La seule chose que je peux faire, c’est jouer un nouveau tournoi et m’améliorer. »