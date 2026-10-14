Après avoir été détrôné par Elena Rybakina à l’US Open, Aryna Sabalenka a enchaîné avec une tournée asia­tique tota­le­ment ratée.

La Biélorusse a été sortie dès son entrée en lice sur le WTA 1000 de Wuhan, après avoir été battue lors de son deuxième match à Pékin.

Si elle a sauvé neuf balles de match, Sabalenka, dimi­nuée, a fini par céder ce mercredi face à l’Américaine Ann Li (31e mondiale) : 3–6, 6–4, 7–6(5), en 2h28 de jeu.

Pour le jour­na­liste et édito­ria­liste Benoît Maylin, la numéro 2 mondiale a vrai­ment besoin de repos.

Mois d’octobre moisi pour Sabalenka. 3 matchs, 2 défaites. Elle semble au bout du rouleau. Physiquement et menta­le­ment. Contre Li, même si elle a mené 6⁄ 3 4⁄ 2 , elle a vécu un calvaire, loin de son niveau. Pourtant elle s’est battue, avant de s’incliner sur une 10e balle de match. https://t.co/ZcyjVszuDg — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 14, 2026

« Mois d’octobre moisi pour Sabalenka. 3 matchs, 2 défaites. Elle semble au bout du rouleau. Physiquement et menta­le­ment. Contre Li, même si elle a mené 6–3 4–2, elle a vécu un calvaire, loin de son niveau. Pourtant elle s’est battue, avant de s’incliner sur une 10e balle de match. »