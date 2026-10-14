Après avoir été détrôné par Elena Rybakina à l’US Open, Aryna Sabalenka a enchaîné avec une tournée asiatique totalement ratée.
La Biélorusse a été sortie dès son entrée en lice sur le WTA 1000 de Wuhan, après avoir été battue lors de son deuxième match à Pékin.
Si elle a sauvé neuf balles de match, Sabalenka, diminuée, a fini par céder ce mercredi face à l’Américaine Ann Li (31e mondiale) : 3–6, 6–4, 7–6(5), en 2h28 de jeu.
Pour le journaliste et éditorialiste Benoît Maylin, la numéro 2 mondiale a vraiment besoin de repos.
Mois d’octobre moisi pour Sabalenka. 3 matchs, 2 défaites. Elle semble au bout du rouleau. Physiquement et mentalement. Contre Li, même si elle a mené 6⁄3 4⁄2, elle a vécu un calvaire, loin de son niveau. Pourtant elle s’est battue, avant de s’incliner sur une 10e balle de match. https://t.co/ZcyjVszuDg— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 14, 2026
« Mois d’octobre moisi pour Sabalenka. 3 matchs, 2 défaites. Elle semble au bout du rouleau. Physiquement et mentalement. Contre Li, même si elle a mené 6–3 4–2, elle a vécu un calvaire, loin de son niveau. Pourtant elle s’est battue, avant de s’incliner sur une 10e balle de match. »
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 18:41