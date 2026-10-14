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« Aryna Sabalenka semble au bout du rouleau, physi­que­ment et menta­le­ment. Elle a vécu un calvaire », estime Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir été détrôné par Elena Rybakina à l’US Open, Aryna Sabalenka a enchaîné avec une tournée asia­tique tota­le­ment ratée. 

La Biélorusse a été sortie dès son entrée en lice sur le WTA 1000 de Wuhan, après avoir été battue lors de son deuxième match à Pékin. 

Si elle a sauvé neuf balles de match, Sabalenka, dimi­nuée, a fini par céder ce mercredi face à l’Américaine Ann Li (31e mondiale) : 3–6, 6–4, 7–6(5), en 2h28 de jeu. 

Pour le jour­na­liste et édito­ria­liste Benoît Maylin, la numéro 2 mondiale a vrai­ment besoin de repos.

« Mois d’octobre moisi pour Sabalenka. 3 matchs, 2 défaites. Elle semble au bout du rouleau. Physiquement et menta­le­ment. Contre Li, même si elle a mené 6–3 4–2, elle a vécu un calvaire, loin de son niveau. Pourtant elle s’est battue, avant de s’incliner sur une 10e balle de match. »

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 18:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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