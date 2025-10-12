Plus oppor­tu­niste et moins stressée, Coco Gauff a remporté ce dimanche le 11e titre sa carrière face à sa compa­triote Jessica Pegula, sur le WTA 1000 de Wuhan (6−4, 7–5).

Toujours aussi classe, l’ac­tuelle 3e joueuse mondiale a livré un beau discours pour son amie lors de la céré­monie de remise des prix en Chine.

« Quand je suis arrivée sur le circuit, tu as été l’une des premières personnes à être gentille avec moi et à m’ac­cueillir à bras ouverts. Ça m’a vrai­ment beau­coup aidée, alors je t’ap­précie. C’est formi­dable de jouer enfin une finale contre toi, et j’es­père en avoir encore beau­coup d’autres. Alors féli­ci­ta­tions et merci. »