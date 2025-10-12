Plus opportuniste et moins stressée, Coco Gauff a remporté ce dimanche le 11e titre sa carrière face à sa compatriote Jessica Pegula, sur le WTA 1000 de Wuhan (6−4, 7–5).
Toujours aussi classe, l’actuelle 3e joueuse mondiale a livré un beau discours pour son amie lors de la cérémonie de remise des prix en Chine.
« Quand je suis arrivée sur le circuit, tu as été l’une des premières personnes à être gentille avec moi et à m’accueillir à bras ouverts. Ça m’a vraiment beaucoup aidée, alors je t’apprécie. C’est formidable de jouer enfin une finale contre toi, et j’espère en avoir encore beaucoup d’autres. Alors félicitations et merci. »
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 16:40