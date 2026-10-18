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La grande surprise de Roland‐Garros, après son premier sacre : « Je veux passer ce message à des personnes qui me regardent depuis chez elles et qui se reconnaîtront »

Par
Baptiste Mulatier
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114e joueuse mondiale à Roland‐Garros, Maja Chwalinska avait atteint la finale en passant par les quali­fi­ca­tions. De cet exploit jusqu’au début de la tournée asia­tique, la Polonaise avait encaissé cinq défaites en six matchs.

Et ce dimanche, la Polonaise de 25 ans a remporté son premier titre en carrière, en battant la Britannique Sonay Kartal (170e) en finale du WTA 1000 de Wuhan : 2–6, 6–4, 6–2.

« Je tiens à remer­cier mon équipe, bien sûr mes deux entraî­neurs, mon kiné­si­thé­ra­peute, pour avoir été à mes côtés cette semaine et prati­que­ment toutes les semaines. Il y a des personnes qui me regardent depuis chez elles et qui se recon­naî­tront, je suis très recon­nais­sante envers chaque personne qui fait partie de ma vie, donc un grand merci. Et enfin, mais non des moindres, je tiens à remer­cier tous ceux qui sont venus aujourd’hui et tout au long de la semaine. Vous avez été formi­dables, vous êtes très passionnés par le tennis et nous l’apprécions vrai­ment beau­coup. Merci pour les superbes cadeaux que vous nous avez offerts et pour votre énergie, cela compte beau­coup pour nous. J’ai beau­coup apprécié mon séjour ici, c’était ma première fois et ce ne sera certai­ne­ment pas la dernière », a déclaré lors de la céré­monie de remise des prix.

Elle sera 11e mondiale ce lundi

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 16:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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