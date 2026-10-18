114e joueuse mondiale à Roland‐Garros, Maja Chwalinska avait atteint la finale en passant par les quali­fi­ca­tions. De cet exploit jusqu’au début de la tournée asia­tique, la Polonaise avait encaissé cinq défaites en six matchs.

Et ce dimanche, la Polonaise de 25 ans a remporté son premier titre en carrière, en battant la Britannique Sonay Kartal (170e) en finale du WTA 1000 de Wuhan : 2–6, 6–4, 6–2.

« Je tiens à remer­cier mon équipe, bien sûr mes deux entraî­neurs, mon kiné­si­thé­ra­peute, pour avoir été à mes côtés cette semaine et prati­que­ment toutes les semaines. Il y a des personnes qui me regardent depuis chez elles et qui se recon­naî­tront, je suis très recon­nais­sante envers chaque personne qui fait partie de ma vie, donc un grand merci. Et enfin, mais non des moindres, je tiens à remer­cier tous ceux qui sont venus aujourd’hui et tout au long de la semaine. Vous avez été formi­dables, vous êtes très passionnés par le tennis et nous l’apprécions vrai­ment beau­coup. Merci pour les superbes cadeaux que vous nous avez offerts et pour votre énergie, cela compte beau­coup pour nous. J’ai beau­coup apprécié mon séjour ici, c’était ma première fois et ce ne sera certai­ne­ment pas la dernière », a déclaré lors de la céré­monie de remise des prix.

Grateful for every person in her life ☺️Maja Chwalinská says “Wǒ ài nǐ” after lifting the trophy in Wuhan ❤️#dong­feng­voyah­wu­ha­nopen https://t.co/bjwLDzMJ3W — Tennis Channel (@TennisChannel) October 18, 2026

Elle sera 11e mondiale ce lundi