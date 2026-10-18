114e joueuse mondiale à Roland‐Garros, Maja Chwalinska avait atteint la finale en passant par les qualifications. De cet exploit jusqu’au début de la tournée asiatique, la Polonaise avait encaissé cinq défaites en six matchs.
Et ce dimanche, la Polonaise de 25 ans a remporté son premier titre en carrière, en battant la Britannique Sonay Kartal (170e) en finale du WTA 1000 de Wuhan : 2–6, 6–4, 6–2.
« Je tiens à remercier mon équipe, bien sûr mes deux entraîneurs, mon kinésithérapeute, pour avoir été à mes côtés cette semaine et pratiquement toutes les semaines. Il y a des personnes qui me regardent depuis chez elles et qui se reconnaîtront, je suis très reconnaissante envers chaque personne qui fait partie de ma vie, donc un grand merci. Et enfin, mais non des moindres, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus aujourd’hui et tout au long de la semaine. Vous avez été formidables, vous êtes très passionnés par le tennis et nous l’apprécions vraiment beaucoup. Merci pour les superbes cadeaux que vous nous avez offerts et pour votre énergie, cela compte beaucoup pour nous. J’ai beaucoup apprécié mon séjour ici, c’était ma première fois et ce ne sera certainement pas la dernière », a déclaré lors de la cérémonie de remise des prix.
Grateful for every person in her life ☺️Maja Chwalinská says “Wǒ ài nǐ” after lifting the trophy in Wuhan ❤️#dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/bjwLDzMJ3W— Tennis Channel (@TennisChannel) October 18, 2026
Elle sera 11e mondiale ce lundi
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 16:32