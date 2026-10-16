114e joueuse mondiale à Roland‐Garros, Maja Chwalinska avait atteint la finale en passant par les qualifications. De cet exploit jusqu’au début de la tournée asiatique, la Polonaise avait perdu avait encaissé cinq défaites en six matchs.
Aujourd’hui 22e mondiale, Chwalinska retrouve sa confiance et vient de se qualifier pour le dernier carré du WTA 1000 de Wuhan grâce à une victoire contre Maria Sakkari (35e mondiale) : 6–0, 3–6, 7–5.
« Je suis très heureuse. Ça a été un combat très difficile aujourd’hui. Un match très physique. Je m’attendais bien sûr à un match très difficile contre Maria. Je l’ai déjà affrontée deux fois. Les deux fois, ça a été très, très dur. Ça n’a pas été différent aujourd’hui. Désolée pour mon anglais… Je suis tellement fatiguée. C’est terrible, mais oui, je suis très heureuse », a déclaré la joueuse de 25 ans lors de l’interview sur le court.
Maja Chwalinska after beating Maria Sakkari to reach 1st WTA 1000 SF in Wuhan“Nǐ hǎo everyone. Thank you all for coming and cheering for us. You support women’s tennis, so thank you all so much. Hope to see you tomorrow… cheering for me of course” 😂“I’m very happy. It was such a tough battle today. Such a physical match. I, of course, expected a very tough match against Maria. I played her twice already. Both occasions were very very tough. It wasn’t different today. Sorry, my English… I’m so tired. It’s terrible 😂 but yeah I’m very happy” ❤️— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 16, 2026
Pour une place en finale, Maja Chwalinska affrontera Ann Li (31e mondiale) ou Iga Swiatek (9e mondiale).
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 13:29