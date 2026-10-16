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La grande surprise de Roland‐Garros refait parler d’elle : « Je suis telle­ment fati­guée. C’est terrible »

Par
Baptiste Mulatier
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114e joueuse mondiale à Roland‐Garros, Maja Chwalinska avait atteint la finale en passant par les quali­fi­ca­tions. De cet exploit jusqu’au début de la tournée asia­tique, la Polonaise avait perdu avait encaissé cinq défaites en six matchs. 

Aujourd’hui 22e mondiale, Chwalinska retrouve sa confiance et vient de se quali­fier pour le dernier carré du WTA 1000 de Wuhan grâce à une victoire contre Maria Sakkari (35e mondiale) : 6–0, 3–6, 7–5.

« Je suis très heureuse. Ça a été un combat très diffi­cile aujourd’hui. Un match très physique. Je m’attendais bien sûr à un match très diffi­cile contre Maria. Je l’ai déjà affrontée deux fois. Les deux fois, ça a été très, très dur. Ça n’a pas été diffé­rent aujourd’hui. Désolée pour mon anglais… Je suis telle­ment fati­guée. C’est terrible, mais oui, je suis très heureuse », a déclaré la joueuse de 25 ans lors de l’in­ter­view sur le court. 

Pour une place en finale, Maja Chwalinska affron­tera Ann Li (31e mondiale) ou Iga Swiatek (9e mondiale). 

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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