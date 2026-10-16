114e joueuse mondiale à Roland‐Garros, Maja Chwalinska avait atteint la finale en passant par les quali­fi­ca­tions. De cet exploit jusqu’au début de la tournée asia­tique, la Polonaise avait perdu avait encaissé cinq défaites en six matchs.

Aujourd’hui 22e mondiale, Chwalinska retrouve sa confiance et vient de se quali­fier pour le dernier carré du WTA 1000 de Wuhan grâce à une victoire contre Maria Sakkari (35e mondiale) : 6–0, 3–6, 7–5.

« Je suis très heureuse. Ça a été un combat très diffi­cile aujourd’hui. Un match très physique. Je m’attendais bien sûr à un match très diffi­cile contre Maria. Je l’ai déjà affrontée deux fois. Les deux fois, ça a été très, très dur. Ça n’a pas été diffé­rent aujourd’hui. Désolée pour mon anglais… Je suis telle­ment fati­guée. C’est terrible, mais oui, je suis très heureuse », a déclaré la joueuse de 25 ans lors de l’in­ter­view sur le court.

Maja Chwalinska after beating Maria Sakkari to reach 1st WTA 1000 SF in Wuhan“Nǐ hǎo everyone. Thank you all for coming and chee­ring for us. You support women’s tennis, so thank you all so much. Hope to see you tomorrow… chee­ring for me of course” 😂“I’m very happy. It was such a tough battle today. Such a physical match. I, of course, expected a very tough match against Maria. I played her twice already. Both occa­sions were very very tough. It wasn’t different today. Sorry, my English… I’m so tired. It’s terrible 😂 but yeah I’m very happy” ❤️ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 16, 2026

Pour une place en finale, Maja Chwalinska affron­tera Ann Li (31e mondiale) ou Iga Swiatek (9e mondiale).