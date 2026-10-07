Le WTA 1000 de Wuhan se déroulera du 12 au 18 octobre prochain et constituera l’un des grands rendez‐vous de cette fin de tournée asiatique.
Après le forfait de Naomi Osaka, le tournoi chinois pourrait enregistrer une nouvelle absence de poids avec celle de Coco Gauff, tenante du titre à Wuhan après son sacre lors de l’édition 2025.
L’Américaine, éprouvée par une longue saison, préfère visiblement ne prendre aucun risque avec son physique et privilégier la récupération afin de ne pas compromettre la fin de son année.
« Je suis déçue de me retirer de Wuhan, surtout en tant que championne en titre. J’adore toujours jouer là‐bas. Après une longue année, mon corps a besoin de temps pour se reposer et récupérer. J’ai hâte de revenir l’année prochaine », a déclaré l’Américaine.
Un forfait forcément lourd de conséquences au classement puisque Gauff avait remporté le tournoi l’an dernier et avait donc 1 000 points à défendre.
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 16:37