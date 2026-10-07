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La tenante du titre forfait de dernière minute !

Par
Antoine Trupiano
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Le WTA 1000 de Wuhan se dérou­lera du 12 au 18 octobre prochain et consti­tuera l’un des grands rendez‐vous de cette fin de tournée asiatique.

Après le forfait de Naomi Osaka, le tournoi chinois pour­rait enre­gis­trer une nouvelle absence de poids avec celle de Coco Gauff, tenante du titre à Wuhan après son sacre lors de l’édition 2025.

L’Américaine, éprouvée par une longue saison, préfère visi­ble­ment ne prendre aucun risque avec son physique et privi­lé­gier la récu­pé­ra­tion afin de ne pas compro­mettre la fin de son année.

« Je suis déçue de me retirer de Wuhan, surtout en tant que cham­pionne en titre. J’adore toujours jouer là‐bas. Après une longue année, mon corps a besoin de temps pour se reposer et récu­pérer. J’ai hâte de revenir l’année prochaine », a déclaré l’Américaine.

Un forfait forcé­ment lourd de consé­quences au clas­se­ment puisque Gauff avait remporté le tournoi l’an dernier et avait donc 1 000 points à défendre.

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 16:37

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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