Coco maitrise le tennis sur dur et elle l’a encore prouvé en dominant en finale Jessica Pegula en finale de Wuhan. C’est son 3ème WTA1000 de sa carrière. Comme d’habitude, Jessica a tenu à remercier son adversaire du jour d’autant qu’elle se souvient de ses premiers pas sur le circuit.
title number 11 & 3rd wta 1000 trophy!!!!— Coco Gauff (@CocoGauff) October 12, 2025
and it tastes so sweet 🥰
感謝大家的愛與支持🫂
James 1:2–3🙏🏾 #WuhanChamp pic.twitter.com/xTgAdwVK6j
« Quand je suis arrivée en tournée, tu as été l’une des premières personnes à être gentille avec moi et à m’accueillir à bras ouverts. Cela m’a beaucoup aidée, alors je t’en suis reconnaissante. C’est formidable de pouvoir enfin jouer la finale contre toi, et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. Alors, félicitations et merci »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 10:45