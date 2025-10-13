AccueilWTAWTA - WuhanLe message très classe de Coco Gauff à Pegula : "Quand je...
WTA - Wuhan

Le message très classe de Coco Gauff à Pegula : « Quand je suis arrivée en tournée, tu as été l’une des premières personnes à être gentille avec moi et à m’ac­cueillir à bras ouverts. Cela m’a beau­coup aidée, alors je t’en suis reconnaissante »

Jean Muller
Par Jean Muller

Coco maitrise le tennis sur dur et elle l’a encore prouvé en domi­nant en finale Jessica Pegula en finale de Wuhan. C’est son 3ème WTA1000 de sa carrière. Comme d’ha­bi­tude, Jessica a tenu à remer­cier son adver­saire du jour d’au­tant qu’elle se souvient de ses premiers pas sur le circuit.

« Quand je suis arrivée en tournée, tu as été l’une des premières personnes à être gentille avec moi et à m’ac­cueillir à bras ouverts. Cela m’a beau­coup aidée, alors je t’en suis recon­nais­sante. C’est formi­dable de pouvoir enfin jouer la finale contre toi, et j’es­père qu’il y en aura beau­coup d’autres. Alors, féli­ci­ta­tions et merci »

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 10:45

