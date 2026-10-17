La fin de saison est en train de virer au calvaire pour Iga Swiatek.
Alors qu’elle cherche à obtenir une place qualificative pour le Masters de fin d’année, la Polonaise vient peut‐être de tirer un trait définitif sur cet objectif.
En plus de s’être inclinée face à sa compatriote Maja Chwalinska, ce samedi, en demi‐finales du WTA 1000 de Wuhan, l’actuelle 9e joueuse mondiale s’est également blessée au niveau du genou.
Incapable de défendre pleinement ses chances, elle a terminé la rencontre en larmes avec plusieurs échanges avec sa box.
Iga with Maciej🗣️:🇵🇱 -> ; 🇺🇸 „ You can take 2 more Paracetamols if you want, Mateusz said that. If you want you can try 3 times, play with kick and hit the first ball. And if not then end it, there is no sense to continue. We have time soo you can recover.”Heart breaking💔😖 https://t.co/tfipOIzxqX— Iga Swiatek Updates (@IgaUpdates_) October 17, 2026
Un terrible coup dur pour la quadruple lauréate de Roland‐Garros.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 17:48