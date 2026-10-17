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Les larmes d’Iga Swiatek, incon­so­lable lors de sa défaite en demi‐finales

Par
Thomas S
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La fin de saison est en train de virer au calvaire pour Iga Swiatek.

Alors qu’elle cherche à obtenir une place quali­fi­ca­tive pour le Masters de fin d’année, la Polonaise vient peut‐être de tirer un trait défi­nitif sur cet objectif. 

En plus de s’être inclinée face à sa compa­triote Maja Chwalinska, ce samedi, en demi‐finales du WTA 1000 de Wuhan, l’ac­tuelle 9e joueuse mondiale s’est égale­ment blessée au niveau du genou. 

Incapable de défendre plei­ne­ment ses chances, elle a terminé la rencontre en larmes avec plusieurs échanges avec sa box. 

Un terrible coup dur pour la quadruple lauréate de Roland‐Garros. 

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 17:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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