La fin de saison est en train de virer au calvaire pour Iga Swiatek.

Alors qu’elle cherche à obtenir une place quali­fi­ca­tive pour le Masters de fin d’année, la Polonaise vient peut‐être de tirer un trait défi­nitif sur cet objectif.

En plus de s’être inclinée face à sa compa­triote Maja Chwalinska, ce samedi, en demi‐finales du WTA 1000 de Wuhan, l’ac­tuelle 9e joueuse mondiale s’est égale­ment blessée au niveau du genou.

Incapable de défendre plei­ne­ment ses chances, elle a terminé la rencontre en larmes avec plusieurs échanges avec sa box.

Iga with Maciej🗣️:🇵🇱 -> ; 🇺🇸 „ You can take 2 more Paracetamols if you want, Mateusz said that. If you want you can try 3 times, play with kick and hit the first ball. And if not then end it, there is no sense to continue. We have time soo you can recover.”Heart brea­king💔😖 https://t.co/tfipOIzxqX — Iga Swiatek Updates (@IgaUpdates_) October 17, 2026

Un terrible coup dur pour la quadruple lauréate de Roland‐Garros.