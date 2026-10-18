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Maja Chwalinska, après sa victoire contre Iga Switek en demi‐finales : « Lors de notre acco­lade au filet, elle m’a dit : ‘Tu sais, si je ne me qualifie pas pour le Masters, je vais te tuer’ »

Par
Thomas S
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Alors que beau­coup commen­çaient à se demander ce que deve­nait Maja Chwalinska, la dernière fina­liste surprise de Roland‐Garros, cette dernière a décidé de refaire parler d’elle de la meilleure des manières.

La Polonaise s’est en effet quali­fiée pour la finale du WTA 1000 de Wuhan après une victoire contre Iga Swiatek. Forcément un peu désolée pour sa compa­triote, visi­ble­ment blessée au niveau du genou mais qui a tenu à terminer la rencontre, Maja a dévoilé l’une de leurs conver­sa­tions au filet lors de l’in­ter­view d’après match. 

« Je me suis vrai­ment battue pour chaque balle. Je pense que ça a été déter­mi­nant, car elle a dû redou­bler d’efforts. J’espère vrai­ment qu’elle ira mieux bientôt. J’espère qu’elle se quali­fiera ; d’ailleurs, elle m’a dit : « Tu sais, si je ne me qualifie pas, je vais te tuer ». Non, tout va bien entre nous », a déclaré celle qui affron­tera Sonay Kartal ce dimanche pour un premier titre en carrière. 

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 08:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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