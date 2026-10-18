Alors que beau­coup commen­çaient à se demander ce que deve­nait Maja Chwalinska, la dernière fina­liste surprise de Roland‐Garros, cette dernière a décidé de refaire parler d’elle de la meilleure des manières.

La Polonaise s’est en effet quali­fiée pour la finale du WTA 1000 de Wuhan après une victoire contre Iga Swiatek. Forcément un peu désolée pour sa compa­triote, visi­ble­ment blessée au niveau du genou mais qui a tenu à terminer la rencontre, Maja a dévoilé l’une de leurs conver­sa­tions au filet lors de l’in­ter­view d’après match.

Maja Chwalinska : I really fought for every single ball. I think that was crucial because she had to put extra effort. I really hope she’s going to be ok soon. I hope she will qualify, actually she told me “you know if I’m not gonna qualify I’m going to kill you”😂 No, we’re good. — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) October 17, 2026

« Je me suis vrai­ment battue pour chaque balle. Je pense que ça a été déter­mi­nant, car elle a dû redou­bler d’efforts. J’espère vrai­ment qu’elle ira mieux bientôt. J’espère qu’elle se quali­fiera ; d’ailleurs, elle m’a dit : « Tu sais, si je ne me qualifie pas, je vais te tuer ». Non, tout va bien entre nous », a déclaré celle qui affron­tera Sonay Kartal ce dimanche pour un premier titre en carrière.