Alors que beaucoup commençaient à se demander ce que devenait Maja Chwalinska, la dernière finaliste surprise de Roland‐Garros, cette dernière a décidé de refaire parler d’elle de la meilleure des manières.
La Polonaise s’est en effet qualifiée pour la finale du WTA 1000 de Wuhan après une victoire contre Iga Swiatek. Forcément un peu désolée pour sa compatriote, visiblement blessée au niveau du genou mais qui a tenu à terminer la rencontre, Maja a dévoilé l’une de leurs conversations au filet lors de l’interview d’après match.
Maja Chwalinska : I really fought for every single ball. I think that was crucial because she had to put extra effort. I really hope she’s going to be ok soon. I hope she will qualify, actually she told me “you know if I’m not gonna qualify I’m going to kill you”😂 No, we’re good.— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) October 17, 2026
« Je me suis vraiment battue pour chaque balle. Je pense que ça a été déterminant, car elle a dû redoubler d’efforts. J’espère vraiment qu’elle ira mieux bientôt. J’espère qu’elle se qualifiera ; d’ailleurs, elle m’a dit : « Tu sais, si je ne me qualifie pas, je vais te tuer ». Non, tout va bien entre nous », a déclaré celle qui affrontera Sonay Kartal ce dimanche pour un premier titre en carrière.
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 08:40