La carrière de Maja Chwalinska a totalement basculé au cours de cette saison 2026.
En effet, la Polonaise de 26 ans, avant d’atteindre sa première finale en Grand Chelem à Roland‐Garros, était classée au‐delà de la 100e place mondiale.
Elle est finalement parvenue à traverser l’intégralité du tableau, avant de s’incliner en finale face à Mirra Andreeva.
Après avoir traversé une période un peu plus creuse sur le plan sportif, Chwalinska a récemment renoué avec le succès en remportant le WTA 1000 de Wuhan, après avoir notamment battu sa compatriote Iga Swiątek en demi‐finales.
Au micro de la WTA, après son sacre, elle est revenue sur cette période post‐Roland‐Garros ainsi que sur les nombreuses critiques qu’elle a dû essuyer concernant son style de jeu :
» Ça a été très difficile pour moi. Maintenant, je vis dans un monde complètement différent. Le tennis est toujours le même, mais en dehors des courts, tout est très différent. Il se passe des choses merveilleuses, mais c’est aussi différent à cause de l’attention médiatique. Tout le monde peut parler et c’est un gros défi. C’est très personnel, mais pour moi, le problème venait surtout de mon style de jeu.
Je n’étais pas sûre de pouvoir rivaliser avec les meilleures au monde, car il est assez inhabituel. C’était, je crois, ma plus grande interrogation. J’entendais les autres dire que je n’étais bonne que sur terre battue, mais je pense que parfois, ce sont juste des trolls qui veulent parler parce que personne ne les écoute et qui finissent par abandonner. C’est difficile parce qu’on est sur le court et qu’on est très vulnérable. On ne peut rien dire. Je suis très heureuse d’avoir prouvé à moi‐même que je peux jouer sur n’importe quelle surface. Je pense que ma mentalité ne changera pas, car elle me convient. Je veux simplement donner le meilleur de moi‐même, gagner tous mes matchs et n’avoir aucun regret. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, c’est comme ça. Pour l’instant, je ne pense pas au classement, et en vérité, je n’ai jamais été douée pour ça. Ça ne me motive pas du tout. J’essaie simplement de me concentrer sur ce que je peux améliorer dans mon jeu et en moi‐même. »
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 11:50