Première femme arabe à inté­grer le top 100 et actuelle consul­tante pour BeIN Sports, Selima Sfar a salué le calme et la force mentale d’Aryna Sabalenka, tombeuse de la Chinoise Qinwen Zheng dimanche en finale du WTA 1000 de Wuhan.

« On ne s’en rend pas compte mais il y a 15 000 personnes qui encou­ragent Zheng même entre les deux services de Sabalenka. Quand elle a raté des premières balles, on a entendu le public crier. Elle avait 15 000 personnes contre elle et une Zheng pas facile à gérer. Même si on a pu lire des gros mots sur ses lèvres, Sabalenka est restée avec une atti­tude parfaite. Elle a eu une atti­tude juste abso­lu­ment incroyable. »