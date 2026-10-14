Aryna Sabalenka aura vécu une tournée asiatique catastrophique.
Déjà détrônée par Elena Rybakina à l’US Open, la Biélorusse a été sortie dès son entrée en lice sur le WTA 1000 de Wuhan, après avoir été battue lors de son deuxième match à Pékin.
Si elle a sauvé neuf balles de match, Sabalenka, diminuée, a fini par céder ce mercredi face à l’Américaine Ann Li (31e mondiale) : 3–6, 6–4, 7–6(5), en 2h28 de jeu.
La numéro 2 mondiale aura sûrement des regrets puisqu’elle a mené d’un set et d’un break, avant de se faire renverser.
The biggest win of her career 🤩👏Ann Li secures victory over No. 1 seed Aryna Sabalenka on her 10th match point !#DongfengVoyahWuhanOpen https://t.co/XjLk9GxXpV— Tennis Channel (@TennisChannel) October 14, 2026
Pour rappel, Aryna Sabalenka n’a plus gagné de titre depuis son « Sunshine Double » en mars dernier (Indian Wells‐Miami).
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 16:02