Aryna Sabalenka aura vécu une tournée asia­tique catastrophique.

Déjà détrônée par Elena Rybakina à l’US Open, la Biélorusse a été sortie dès son entrée en lice sur le WTA 1000 de Wuhan, après avoir été battue lors de son deuxième match à Pékin.

Si elle a sauvé neuf balles de match, Sabalenka, dimi­nuée, a fini par céder ce mercredi face à l’Américaine Ann Li (31e mondiale) : 3–6, 6–4, 7–6(5), en 2h28 de jeu.

La numéro 2 mondiale aura sûre­ment des regrets puis­qu’elle a mené d’un set et d’un break, avant de se faire renverser.

The biggest win of her career 🤩👏Ann Li secures victory over No. 1 seed Aryna Sabalenka on her 10th match point !#DongfengVoyahWuhanOpen https://t.co/XjLk9GxXpV — Tennis Channel (@TennisChannel) October 14, 2026

Pour rappel, Aryna Sabalenka n’a plus gagné de titre depuis son « Sunshine Double » en mars dernier (Indian Wells‐Miami).