Depuis Wuhan où elle s’est quali­fiée dans le dernier carré, la triple lauréate en Grand Chelem Aryna Sabalenka a réagi à la grande et triste annonce de Rafael Nadal.

« En fait, j’ai regardé la vidéo de son annonce avant mon match. C’était une vidéo très émou­vante : je n’ai pas pleuré, mais j’avais les larmes aux yeux. C’est incroyable ce qu’il a accompli dans ce sport. Il est une source d’ins­pi­ra­tion pour nous tous, pour la prochaine géné­ra­tion et pour les joueurs d’au­jourd’hui. C’est une légende, mais comme il l’a dit, tout a un début et une fin, nous passe­rons tous par là. Je suis vrai­ment heureuse de ce qu’il a pu accom­plir. C’est un travailleur acharné, il est certain qu’il avait un amour énorme pour le sport – il était beau à regarder. Il a été ma source d’ins­pi­ra­tion. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. »