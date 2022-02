Invitée par l’Open 6ème sens de Lyon qu’elle va coura­geu­se­ment jouer la semaine prochaine, Dayana Yastremska est bien arrivée en France samedi matin avec sa petite soeur de 15 ans, mais sans ses parents restés au pays. Désormais en sécu­rité, la joueuse ukrai­nienne a lu une lettre à L’Equipe dans laquelle elle raconte l’enfer de ses deux jours vécus sous les bombar­de­ments russes, dans l’in­quié­tude la plus totale.

« On avait des billets d’avion pour Lyon, en France, où j’avais reçu une invi­ta­tion. On devait partir le 24 février. C’est à ce moment‐là qu’Odessa a été bombardé. Les explo­sions étaient effroyables. On s’est cachés dans le parking souter­rain de notre immeuble et on a attendu. On y a aussi passé la nuit suivante. C’était vrai­ment effrayant. A ce moment‐là, ce n’était plus possible de prendre l’avion : l’Ukraine avait tota­le­ment fermé son espace aérien. La guerre avait commencé (elle fait une pause). Cette guerre, je l’ai vue de mes propres yeux. Je l’ai entendue. J’ai vu combien elle était terri­fiante. Quand j’ai vu les missiles exploser, c’était glaçant. Tu ne sais pas où ils vont tomber, tu ne sais pas quoi faire, tout le monde panique et essaye de se cacher en sous‐sol pour survivre. Il y avait beau­coup d’en­fants, des femmes seules… C’est telle­ment irréel ! (…) On ne peut pas vrai­ment comprendre ce qu’est un tir de missile sans le vivre, sans le ressentir. D’habitude, la guerre, on la voit dans un film. Mais ce film est devenu la réalité. »