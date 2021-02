Vous avez dit fin du feuille­ton ? Pas exac­te­ment… Si le TAS a com­mu­ni­qué hier avoir débou­té la demande de Dayana Yastremska concer­nant sa sus­pen­sion pro­vi­soire (pour avoir été contrô­lée posi­tive à la mes­té­ro­lone, une sub­stance inter­dite), la joueuse a répli­qué dans la fou­lée sur les réseaux sociaux.

L’Ukrainienne a ain­si pris note de la déci­sion du TAS, tout en fai­sant remar­quer que sa déci­sion « concer­nait uni­que­ment sa sus­pen­sion pro­vi­soire ». Avant d’a­jou­ter qu’il « était désor­mais temps de me défendre concer­nant l’o­ri­gine du litige » et que elle et son équipe « étaient confiants quant à leur capa­ci­té de prou­ver son inno­cence à l’ITF ».

Tout en regret­tant « ne pas pou­voir dis­pu­ter le pre­mier Grand Chelem de la sai­son » et remer­ciant les « auto­ri­tés pour leurs condi­tions d’ac­cueil », la 29ème joueuse mon­diale a conclu en affir­mant : « Je suis déter­mi­née à démon­trer mon inno­cence et laver mon nom. »

Affaire à suivre, donc…