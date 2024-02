En se pronon­çant contre l’égalité sala­riale lors de son inter­view pour La Sexta, préfé­rant parler d’égalité des chances, Rafael Nadal a tenu des propos qui ont beau­coup fait réagir en Espagne. Dimanche pendant son émis­sion éponyme sur RMC, Marion Bartoli a pris la défense du Majorquin.

« Il très respec­tueux du tennis féminin et l’a toujours défendu. Je l’ai côtoyé pendant plus de 20 ans, on a joué les mêmes tour­nois pendant 15 ans, je connais ses valeurs, et ce qu’il défend. Plus intègre, plus gentil, plus humble, plus respec­tueux, ce n’est pas possible de trouver. Il défend que les hommes et les femmes aient la même capa­cité à avoir des oppor­tu­nités égales. Il a parlé d’égalité d’opportunité, et je suis d’accord avec lui car ce n’est pas encore le cas. La méri­to­cratie sala­riale, qui est un des piliers du fémi­nisme, n’est pas obli­ga­toi­re­ment liée au genre. Ce que je comprends parfai­te­ment dans ce qu’il dit, c’est qu’on ne peut pas dire : parce qu’on est une femme, la méri­to­cratie sala­riale est direc­te­ment offerte et appli­quée. Ce serait déni­grer les femmes de dire que quoiqu’il arrive, tout le monde a droit à la même rému­né­ra­tion. En revanche, qu’on continue à se battre pour que le tennis féminin soit rému­néré à sa juste valeur. »