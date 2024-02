Au cours de sa longue inter­view accordée à la jour­na­liste espa­gnole, Ana Pastor, pour l’émis­sion LaSexta ‘El Objective’, Rafael Nadal été inter­rogé sur la notion d’éga­lité dans le sport entre les femmes et les hommes.

Et le cham­pion espa­gnol a tenu des propos qui ont beau­coup fait réagir en Espagne notam­ment lors­qu’il s’est prononcé contre l’éga­lité sala­riale, préfé­rant parler d’éga­lité des chances.

« Je ne veux pas être hypo­crite et dire des choses qui sont faciles à dire et que je ne ressens pas. Que voulez‐vous que je dise ? Pour moi, l’in­ves­tis­se­ment pour les femmes devrait être le même que pour les hommes. Les oppor­tu­nités, les mêmes. Les salaires, les mêmes ? Non, pour quoi faire ? Ce n’est pas injuste, ce qui est injuste, c’est qu’il n’y a pas d’éga­lité des chances. J’ai une mère et une soeur. Si vous me dites que les hommes et les femmes méritent les mêmes oppor­tu­nités, je suis fémi­niste. Ce terme est poussé à l’ex­trême… Si nous parlons de choses logiques et normales dans cette conver­sa­tion, bien sûr que je veux l’éga­lité. Pour moi, l’éga­lité ne consiste pas à faire des cadeaux, mais si Serena Williams gagne plus que moi, je veux qu’elle gagne plus que moi. Je veux l’éga­lité, je veux que les femmes gagnent plus que les hommes si elles génèrent plus que les hommes. Ce qui me dérange, c’est quand on me dit que les revenus et les gains devraient être égaux. Au tennis, pour une raison ou une autre, les gains sont prati­que­ment égaux dans la plupart des événe­ments parce qu’à l’époque, il y avait une oppor­tu­nité pour le tennis féminin d’être vu. Le tennis féminin est très popu­laire dans le monde. Je ne veux pas entrer dans une bataille à ce sujet, le problème pour moi est la discussion. »